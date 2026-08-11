남해안 '고수온' 특보…폐사 우려에 긴급 방류

<앵커>



경남 남해안은 고수온 특보가 모든 해역으로 확대됐습니다. 양식장 물고기가 뜨거운 물에 갇혀서 그대로 폐사할까봐 바다로 풀어주고 있습니다.



KNN 최혁규 기자입니다.



<기자>



올 초부터 애써 키운 조피볼락이 그물째 수면 위로 끌어올려집니다.



뜰채로 건져 무게를 잰 뒤, 그대로 양식장 밖에 풀어줍니다.



고수온 폐사를 막기 위해 경남에서 올해 처음 이뤄진 긴급 방류입니다.



이렇게 풀어준 물고기는 기준가의 90%를 보상해 줘 50%만 보상하는 폐사보다 어민들도 손해가 더 적습니다.



고수온에 취약한 조피볼락의 집단 폐사가 우려되자, 어민들은 피해가 확산하기 전 집단 방류에 나섰습니다.



양식장의 조피볼락과 가숭어 치어 15만 4천여 마리가 바다로 돌아갔습니다.



자연에 풀어주다 보니 생존율이 집계되지는 않지만 가둬뒀을 때보다는 많이 살아남을 것으로 추정됩니다.



[양식어민 : (지금 이대로라면) 한 2~3일 내로 절반 이상이 폐사가 나게 될 겁니다. 지금 현재 상태도 폐사가 발생하고 있거든요.]



이미 남해와 하동에서는 15개 어가에서 어류 5만여 마리가 폐사했습니다.



지난주 냉수대까지 소멸되면서 통영과 거제 해역까지 고수온 주의보가 확대됐습니다.



사천만과 강진만, 진해만에는 경보가, 나머지 경남 전 해역에도 주의보가 내려졌습니다.



때문에 앞으로 통영과 거제, 고성에서도 긴급 방류가 이어질 전망입니다.



[최상준/남해군 수산양식팀장 : (지난해) 고수온과 적조 피해로 큰 고기들이 80% 이상 폐사했습니다. (올해) 최선을 다해서 저희들이 피해 예방을 위해서 긴급 방류를 선택하고 있습니다.]



현재 경남에서 긴급 방류를 희망하는 양식장은 120곳가량으로, 고수온 상황에 따라 방류 규모는 빠르게 늘어날 전망입니다.



(영상취재 : 정창욱 KNN)



KNN 최혁규