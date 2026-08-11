직접 경찰서 찾아 호소까지 했는데…교회서 숨진 11살

<앵커>



충남 천안의 한 교회에서 11살 남자아이가 숨진 채 발견됐습니다. 학대가 의심된다는 신고가 이미 여러 차례 있었고, 심지어 아이가 숨지기 사흘 전에는 직접 경찰서를 찾아가기도 했는데, 분리 조치는 이뤄지지 않았습니다.



TJB 김지훈 기자입니다.



<기자>



이른 아침 흰색 민소매 차림의 아이가 길을 따라 뛰어갑니다.



중간중간 뒤를 돌아보기도 합니다.



지난 6일 천안의 한 교회에서 고열과 의식저하 증상을 보이다 숨진 11살 A 군의 사건 일주일 전 모습입니다.



당시 A 군은 아이가 실종됐다는 신고를 받고 출동한 소방과 경찰에 발견돼 교회로 다시 인계됐습니다.



[소방 관계자 : 지적(장애가 있는) 아이가 6시경에 집을 나갔는데 '들어오지 않는다' 라고 해서 갔었던 거고요.]



A 군은 출생 직후 친모가 교회에 맡긴 뒤 줄곧 이곳에서 생활해 왔고, 지난해에는 지적장애 판정을 받은 것으로 알려졌습니다.



특히 교회에서 생활하는 동안 이미 5년 전부터 수차례 아동학대 의심신고가 이어졌습니다.



A 군이 사망하기 전 외할머니에 대한 학대 의심 신고가 3차례나 접수돼, 경찰이 수사에 착수했던 것으로 TJB 취재 결과 드러났습니다.



이달 초에만 2건의 신고가 있었는데, 교회 밖에서 A 군을 발견한 시민들의 학대 의심 신고였습니다.



특히 사망 사흘 전에는 A 군이 직접 경찰서를 찾아가 피해 사실을 호소한 것으로 알려졌습니다.



경찰과 시청 공무원들은 A 군을 보호시설로 인도하는 방안을 논의했지만 결국 분리조치는 이뤄지지 못했습니다.



경찰은 60대 목사 B 씨를 증거인멸 우려로 구속하고 외할머니에 대해서도 구속영장을 신청했습니다.



외할머니는 사건 발생 수개월 전부터 교회에서 A 군과 함께 생활하며 사실상 보호자 역할을 해온 것으로 알려졌습니다.



외할머니의 구속영장 실질 심사는 천안지원에서 열릴 예정입니다.



(영상취재 : 송창건 TJB)



TJB 김지훈