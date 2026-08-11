뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

직접 경찰서 찾아 호소까지 했는데…교회서 숨진 11살

SBS 뉴스
작성 2026.08.11 06:28 조회수
PIP 닫기
<앵커>

충남 천안의 한 교회에서 11살 남자아이가 숨진 채 발견됐습니다. 학대가 의심된다는 신고가 이미 여러 차례 있었고, 심지어 아이가 숨지기 사흘 전에는 직접 경찰서를 찾아가기도 했는데, 분리 조치는 이뤄지지 않았습니다.

TJB 김지훈 기자입니다.

<기자>

이른 아침 흰색 민소매 차림의 아이가 길을 따라 뛰어갑니다.

중간중간 뒤를 돌아보기도 합니다.

지난 6일 천안의 한 교회에서 고열과 의식저하 증상을 보이다 숨진 11살 A 군의 사건 일주일 전 모습입니다.

당시 A 군은 아이가 실종됐다는 신고를 받고 출동한 소방과 경찰에 발견돼 교회로 다시 인계됐습니다.

[소방 관계자 : 지적(장애가 있는) 아이가 6시경에 집을 나갔는데 '들어오지 않는다' 라고 해서 갔었던 거고요.]

A 군은 출생 직후 친모가 교회에 맡긴 뒤 줄곧 이곳에서 생활해 왔고, 지난해에는 지적장애 판정을 받은 것으로 알려졌습니다.

특히 교회에서 생활하는 동안 이미 5년 전부터 수차례 아동학대 의심신고가 이어졌습니다.

A 군이 사망하기 전 외할머니에 대한 학대 의심 신고가 3차례나 접수돼, 경찰이 수사에 착수했던 것으로 TJB 취재 결과 드러났습니다.

이달 초에만 2건의 신고가 있었는데, 교회 밖에서 A 군을 발견한 시민들의 학대 의심 신고였습니다.

특히 사망 사흘 전에는 A 군이 직접 경찰서를 찾아가 피해 사실을 호소한 것으로 알려졌습니다.

경찰과 시청 공무원들은 A 군을 보호시설로 인도하는 방안을 논의했지만 결국 분리조치는 이뤄지지 못했습니다.

경찰은 60대 목사 B 씨를 증거인멸 우려로 구속하고 외할머니에 대해서도 구속영장을 신청했습니다.

외할머니는 사건 발생 수개월 전부터 교회에서 A 군과 함께 생활하며 사실상 보호자 역할을 해온 것으로 알려졌습니다.

외할머니의 구속영장 실질 심사는 천안지원에서 열릴 예정입니다.

(영상취재 : 송창건 TJB)

TJB 김지훈
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지