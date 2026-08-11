남원경찰서 유치장서 도주한 10대, 10분 만에 덜미

▲ 전북 남원경찰서

전북 남원경찰서에 입감된 10대 피의자가 감시가 소홀한 틈을 타 도주했다가 10여 분 만에 검거됐습니다.어제(10일) 남원경찰서에 따르면 이날 오후 2시 46분 남원경찰서 유치장에서 10대 A 군이 도주했습니다.A 군은 당시 독서를 하기 위해 유치실에서 복도로 나왔는데, 이때 유치장 입구가 열려있는 것을 보고 도주했습니다.유치장 관리를 맡은 경찰은 A 군이 밖으로 나가는 것을 보고 소리를 지르며 쫓아갔고, 이 소리를 들은 다른 직원도 쫓아가 오후 2시 56분 경찰서 인근에서 A 군을 검거했습니다.당시 유치관리인은 출입을 위해 유치장 입구 문을 잠시 열어둔 것으로 확인됐습니다.유치장에 입감된 피의자가 도주하는 일이 발생하면서 전북경찰은 유치장 관리 소홀에 대한 비판을 피하기 어렵게 됐습니다.지난 4월 익산경찰서에서는 경찰관이 휴대전화를 사용하는 틈을 타 유치장에 입감된 50대가 자살을 시도해 3명이 견책 처분을 받았습니다.지난 1월 부안경찰서에서는 조사받던 피의자가 수사관이 물을 가지러 간 사이 약을 먹어 병원으로 이송됐으며, 이후 담당 수사관 2명이 경고를 받았습니다.경찰은 관련 사안에 대해 감찰 조사를 진행하고 있습니다.(사진=전북경찰청 제공, 연합뉴스)