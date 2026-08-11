"빨리 오세요" 한마디 남기고 '뚝'…노인 구한 소방관

▲ 이세화 소방장

"빨리 오세요"라는 말만 남긴 채 끊긴 119 신고 전화에서 어눌한 목소리 속 단서를 포착한 소방관의 기지로 고령 환자가 극적으로 구조됐습니다.어제(10일) 충남소방본부에 따르면 지난달 31일 오전 2시 30분 논산시 강경읍 황산리 일대에서 119 신고가 접수됐습니다.신고자는 주소를 밝히지 않은 채 "빨리 오세요"라는 한마디만 남기고 연락이 두절됐습니다.119종합상황실은 곧바로 재통화를 시도했으나 응답이 없자 즉시 휴대전화 기지국 기반 긴급 위치 추적에 나섰습니다.그러나 기지국 추적만으로 정확한 자택 주소를 파악하기는 어려웠고, 경찰 치안종합상황실을 통한 기존 신고 이력 조회에서도 해당 신고자의 기록은 나오지 않았습니다.자칫 골든타임을 놓칠 수 있는 긴박한 순간, 상황실 이세화 소방장은 신고 당시 녹취를 틀었습니다.우물거리듯 어눌한 음성을 거듭 되짚어 듣던 이 소방장의 귀에 "혈압이 떨어져요"라는 희미한 한마디가 들어왔습니다.고령 주민의 지병 가능성을 떠올린 이 소방장은 곧바로 인근 거점 병원에 연락해 신고자 전화번호로 진료 이력을 조회했습니다.실제 진료 기록이 남아 있었고, 병원 측 협조로 자택 도로명 주소를 확보할 수 있었습니다.신고 접수부터 구급대가 현장에 도착해 쓰러진 환자를 발견하기까지 걸린 시간은 약 30분이었습니다.당시 환자는 의식은 있었으나 자력으로 움직이지 못할 정도로 심한 어지럼증을 호소하고 있었습니다.신고자는 현장에서 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송됐습니다.이 소방장은 "혼자 있을 때 몸에 이상이 오면 의식이 있는 동안 현관문을 열어두는 것이 좋다"며 "도로명 주소를 말하기 어렵더라도 아파트 이름이나 근처 건물 같은 간단한 정보라도 알려주시는 것이 큰 도움이 된다"고 당부했습니다.(사진=충남소방본부 제공, 연합뉴스)