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수원서 오토바이 치고 천안까지 40㎞ 도주극 벌인 40대

유영규 기자
작성 2026.08.11 05:22 조회수
수원서 오토바이 치고 천안까지 40㎞ 도주극 벌인 40대
▲ 경기 수원권선경찰서 전경

오토바이를 들이받는 사고를 낸 뒤 경찰 추적을 피해 위험천만한 운전을 하며 40㎞가량 도주 행각을 벌인 40대가 연료가 바닥나 차량이 멈춰서면서 덜미를 잡혔습니다.

경기 수원권선경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치상) 및 난폭운전 혐의로 A 씨를 입건했다고 10일 밝혔습니다.

A 씨는 지난 9일 오후 9시 11분 화성시 병점지하차도 부근에서 음주 의심 신고를 받고 자신을 추적 중이던 경찰의 정차 지시에 불응한 채 신호 위반과 중앙선 침범을 하면서 고속도로를 이용해 충남 천안 수헐교차로까지 40여㎞를 운전한 혐의를 받습니다.

그는 도주극을 벌인 지 40여 분 만인 오후 9시 58분 연료가 떨어져 차량이 멈추면서 경찰에 붙잡혔습니다.

A 씨는 앞서 같은 날 오후 8시 12분 수원시 권선구 권선중학교 인근 도로에서 신호대기 중이던 오토바이를 치고 달아나던 중 이런 짓을 벌인 것으로 파악됐습니다.

음주나 약물 운전 정황은 나타나지 않았습니다.

A 씨는 경찰에서 "왜 그랬는지 모르겠다"고 진술했습니다.

경찰 관계자는 "앞서 '음주의심 차량이 있다'는 신고를 받고 출동해 해당 차량을 찾았지만, 피의자는 정차 지시에 따르지 않았다"며 "추격 과정에서 경찰서 간 공조를 통해 피의자를 검거했다"고 말했습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
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