수원서 오토바이 치고 천안까지 40㎞ 도주극 벌인 40대

▲ 경기 수원권선경찰서 전경

오토바이를 들이받는 사고를 낸 뒤 경찰 추적을 피해 위험천만한 운전을 하며 40㎞가량 도주 행각을 벌인 40대가 연료가 바닥나 차량이 멈춰서면서 덜미를 잡혔습니다.경기 수원권선경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치상) 및 난폭운전 혐의로 A 씨를 입건했다고 10일 밝혔습니다.A 씨는 지난 9일 오후 9시 11분 화성시 병점지하차도 부근에서 음주 의심 신고를 받고 자신을 추적 중이던 경찰의 정차 지시에 불응한 채 신호 위반과 중앙선 침범을 하면서 고속도로를 이용해 충남 천안 수헐교차로까지 40여㎞를 운전한 혐의를 받습니다.그는 도주극을 벌인 지 40여 분 만인 오후 9시 58분 연료가 떨어져 차량이 멈추면서 경찰에 붙잡혔습니다.A 씨는 앞서 같은 날 오후 8시 12분 수원시 권선구 권선중학교 인근 도로에서 신호대기 중이던 오토바이를 치고 달아나던 중 이런 짓을 벌인 것으로 파악됐습니다.음주나 약물 운전 정황은 나타나지 않았습니다.A 씨는 경찰에서 "왜 그랬는지 모르겠다"고 진술했습니다.경찰 관계자는 "앞서 '음주의심 차량이 있다'는 신고를 받고 출동해 해당 차량을 찾았지만, 피의자는 정차 지시에 따르지 않았다"며 "추격 과정에서 경찰서 간 공조를 통해 피의자를 검거했다"고 말했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)