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[날씨] 수도권·남부 폭염주의보…서울·전주 낮 34도

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작성 2026.08.11 06:30 조회수
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당분간 수도권과 남부지방을 중심으로 무덥겠습니다.

대부분 지역의 폭염특보는 해제되었고요.

서쪽과 남부 지방을 중심으로 폭염주의보가 남아 있습니다.

오늘(11일)도 차고 건조한 동풍의 영향으로 동서 간의 기온 차가 다소 벌어지겠습니다.

강릉은 27도에 머무는 반면 서울과 전주 34도로 어제와 비슷하겠습니다.

자세한 지역별 낮 기온 울산 30도, 춘천과 창원, 광주 33도 예상됩니다.

대부분 지역에 남아 있던 열대야 주의보도 해제된 가운데 현재 서울이 24.2도, 제주는 26.2도로 시작하고 있습니다.

오늘 전국 구름 많다가 오후부터 차차 맑아지겠고요.

오전까지 제주 산간은 5mm 미만의 비가, 동해안 지역은 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

당분간 동해안 지역은 비가 자주 내리겠고요.

광복절 연휴에는 제주에만 비 예보가 나와 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
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