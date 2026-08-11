'다주택' 청와대 비서관, 무단 증축된 빌라로 월세 수익

<앵커>



김상호 청와대 보도지원 비서관은 서울 강남구에 다세대 주택을 보유하고 있습니다. 원래는 계단실로 표기된 1층이 무단 증축돼 있었는데, 여기에 월세까지 받아온 것으로 확인됐습니다. 김 비서관은 사표를 제출한 상태로 알려졌습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



서울 강남구 대치동에 있는 5층짜리 다세대주택입니다.



1급 공무원으로서, 청와대 춘추관장을 맡고 있는 김상호 보도지원비서관은 배우자와 함께 이 주택을 지난 2014년 17억 7천만 원에 통째로 매입했습니다.



이듬해 민간임대사업자로 등록한 김 비서관은 현재도 이 주택을 보유 중인 다주택자입니다.



공직자 재산 내역에는 신고가액 40억 원에, 6세대가 사는 것으로 돼 있습니다.



건축물대장에도 2층부터 5층까지 6세대만 주거 공간, 즉 사람이 살 수 있는 것으로 돼 있고, 1층은 '계단실'로만 표기돼 있습니다.



현장에 가봤습니다.



그런데 1층에 '101호실'로 적힌 원룸 1채가 버젓이 있습니다.



필로티 구조인 1층 주차장 옆 '계단실'이 나눠져 주거 공간이 된 것입니다.



[인근 부동산 관계자 : (101호는 왜 있어요?) 101호 없는데… 그거는 그냥 그거야 무허가 등기 없는 거.]



위법 아니냐는 질문에 구청 측은 이렇게 답했습니다.



[서울 강남구청 관계자 : 도면상에서는 주차장으로 되어 있어요. 계단실이랑. 주택을 만들어서 면적이 포함되는 부분이면 그럼 무단 증축으로 들어가는 거죠.]



'101호'에 사는 세입자를 만나보니 "매달 월세로 85만 원을 내고 있다"며 "보증금은 1천만 원"이라고 말했습니다.



SBS는 김상호 비서관에게 지난주부터 무단 증축에 대한 입장을 묻는 질의를 여러 차례 했지만, 이달 초 사표를 제출한 것으로 알려진 김 비서관은 응답하지 않았습니다.



어제(10일) SBS의 보도 이후 김 비서관은 입장문을 통해 "2014년 매입 당시 이미 주차장 일부가 원룸으로 변경된 상태였고, 이를 직접 증축하거나, 증축을 지시한 사실은 없다"며 "결과적으로 필요한 행정절차를 제때 진행하지 못한 점에 대해서는 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔습니다.



이어 "전문가의 검토를 거쳐 양성화 절차를 적극 추진할 예정"이라고 덧붙였습니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 박선수, 영상출처 : LH 유튜브 채널)