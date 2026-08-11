콜롬비아서 규모 7.4 강진…"최소 111명 사망"

<앵커>



콜롬비아 서부에서 규모 7.4의 강진이 발생했습니다. 지금까지 111명이 숨진 것으로 집계됐습니다.



오늘(11일) 첫 소식, 하정연 기자입니다.



<기자>



굉음과 함께 건물이 무너져 내리고 흙먼지 폭풍 속에서 사람들이 급하게 대피합니다.



현지시간 10일 오전 7시 반쯤, 콜롬비아 서부에서 규모 7.4의 지진이 발생했습니다.



아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령은 최소 111명이 숨졌다고 밝혔는데, 주도 페레이라를 비롯한 리사랄다 주에서만 42명이 사망한 것으로 집계됐습니다.



[아벨라르도 데 라 에스프리에야/콜롬비아 대통령 : 오늘 고통받고 있는 우리 콜롬비아 국민을 덮친 자연재해에 집중하기 위해 수도에서 예정했던 모든 일정을 중단하도록 지시했습니다.]



이번 지진은 태평양 연안 초코주의 산호세델팔마르 인근에서 발생한 것으로 알려졌는데, 수도 보고타를 비롯해 베네수엘라 접경 지역과 에콰도르, 파나마에서도 강한 흔들림이 감지된 것으로 전해졌습니다.



[하비에르 티노코/콜롬비아 보고타 시민 : 지진이 정말 강하게 느껴졌습니다. 갑작스럽게 발생해서 저희도 당황했고, 가능한 한 빨리 대피했습니다.]



콜롬비아 항공당국은 페레이아 등 7개 공항에서 지진피해 신고가 접수됐다고 밝혔습니다.



지진 피해로 붕괴된 건물은 최소 61채로 집계됐는데 건물 잔해에 갇힌 이들이 많은 것으로 전해져 사망자 수는 늘어날 가능성이 큽니다.



이번 지진은 지난 6월 베네수엘라를 강타한 연쇄 강진으로 6천 명 이상이 사망한 지 1달 보름여 만에 일어났습니다.



(영상편집 : 소지혜)