1. 콜롬비아 규모 7.4 강진…"최소 111명 사망"



콜롬비아 서부에 규모 7.4의 강진이 발생했습니다. 지금까지 111명이 숨졌고 건물 수십 채가 무너졌습니다.



2. 남부 가뭄 '초비상'…남해안 '고수온' 치어 긴급방류



기록적인 폭염에 가뭄까지 겹친 남부지방에서는 농작물 피해에 식수공급까지 우려되는 상황입니다. 남해안에서는 고수온으로 폐사가 우려되는 양식장 물고기들을 바다에 풀어주기 시작했습니다.



3. 이 대통령, 반도체 부지 조성 '전격전' 선언



이재명 대통령이 3대 메가 프로젝트는 속도전을 넘어 전격전을 치러야 한다고 말했습니다. 호남 반도체 부지로 지정된 광주 군 공항 기능을 2028년 중순까지 임시 이전하고, 산업 단지가 조기에 착공될 수 있도록 최선을 다해달라고 당부했습니다.



4. 트럼프 "이란, 과거 폭탄 테러 배상하라" 맞불



트럼프 미국 대통령이 이란의 전쟁 피해 배상 요구에 대해 이란이야말로 과거 저지른 폭탄 테러 등을 배상해야 한다고 맞불을 놨습니다. 사실상 이란의 배상 요구를 거부한 셈인데, 호르무즈 개방 협상이 교착으로 이어질 거라는 전망입니다.