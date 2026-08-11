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'영부인 저격 사건' 소재로…개봉 앞둔 영화 '암살자(들)'

고희경 기자
작성 2026.08.11 08:26 조회수
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영화 '보통의 가족', '덕혜옹주' 등을 연출한 허진호 감독이 1974년 영부인 저격 사건을 소재로 한 영화 '암살자들'을 선보입니다.

허 감독은 균형 있고 객관적인 시선으로 이야기를 풀어내려 노력했다고 말했습니다.

배우 유해진, 박해일, 이민호 씨 주연의 암살자들은 1974년 8월 15일 광복절 기념식에서 일어난 영부인 저격 사건을 소재로 했습니다.

역사적 사건에 상상력을 더해 진실을 좇는 사람들의 이야기를 그렸는데요.

허 감독은 10년 넘게 고민했을 만큼 쉽지 않은 이야기였다고 말했습니다.

그동안 여러 매체에서 다뤄졌지만, 사건에 의문이 남아 있단 점에서 흥미를 느껴 영화로 만들고 싶었다는데요.

선입견 없이 균형 있고 객관적인 시선으로 이야기를 풀어내려 노력했다고 합니다.

(화면출처 : hivemedia_corp)
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