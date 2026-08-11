휴대폰·GPS도 없었는데…11시간 버틸 수 있었던 이유

낚시를 하던 남성 3명이 배가 뒤집힌 뒤 무려 11시간 만에 구조되는 일이 있었는데요.



어떻게 버틴건가요?



지난 9일 인천 영종도에서 모터보트를 타고 낚시에 나섰던 20~30대 남성 3명이 11시간 넘게 바다에서 표류하다 구조됐습니다.



이들이 탄 0.28톤급 모터보트는 전복돼 대부분 물에 잠겼고, 1명은 선체 위에, 나머지 2명은 보트를 붙잡은 채 구조를 기다렸는데요.



전날 오후 연락이 끊기자 승선자 가운데 1명의 아내가 112에 신고했고, 해경은 곧바로 야간 수색에 나섰습니다.



하지만 휴대전화가 모두 꺼져 있고 보트에도 위치확인장치가 없어 정확한 위치를 찾는 데 어려움을 겪었는데요.



해경은 마지막 위치와 조류 흐름 등을 토대로 수색 범위를 넓힌 끝에 다음 날 오전 이들을 발견했습니다.



구조 당시 세 사람은 저체온증 증세로 병원으로 옮겨졌지만 다행히 생명에는 지장이 없었는데요.



해경은 이들이 11시간 넘게 바다에서 버틸 수 있었던 요인으로 구명조끼를 착용과 더불어 당시 25.8도로 비교적 높았던 수온을 꼽았습니다.



실제 국제 매뉴얼에 따르면 수온이 20~30도일 경우 익수자의 절반가량이 최대 24시간까지 생존할 수 있는 것으로 알려졌습니다.



(화면출처 : 인천 해경)