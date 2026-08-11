등딱지에 빼곡히 "비나이다"…산책하다 '경악'

부산에서 거북이 1마리가 발견되었는데, 등에 온갖 글씨가 가득 적혀있었다고요?



그제(9일) 오전 부산 기장군의 한 리조트 내 카페 앞 배수로에서 몸길이 30cm가량의 거북이 1마리가 발견됐습니다.



산책 중 거북이를 발견한 주민은 등딱지에 흰색 글씨로 집 주소와 소원, 사람 이름 등이 빼곡하게 적혀 있었다며 누군가 방생한 거북이로 추정했는데요.



몇 시간 뒤 다시 현장을 찾았을 때는 거북이가 사라지고 없었다고 합니다.



사진을 본 전문가들은 해당 거북이가 생태계 교란종일 가능성이 있다고 추정했는데요.



동물보호단체 측은 방생에 주로 이용되는 자라를 구하기 어려워지면서 거북이를 선택했을 가능성이 있다며, 생태계 교란종을 함부로 자연에 방생해서는 안 된다고 지적했습니다.



실제 생태계 교란종을 하천이나 해안가 등에 무단으로 방생하면 과태료나 형사처벌을 받을 수 있는데요.



거북이 등딱지에 글씨를 적는 행위 역시 동물에게 위해를 가하는 행위로 처벌 대상이 될 수 있습니다.



(화면출처 : 연합뉴스)