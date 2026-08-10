"군공항 28년 중순까지 임시 배치"…반도체 '전격전'

<앵커>



이재명 대통령이 호남 반도체 부지로 지정된 광주 군 공항 기능을, 오는 2028년 중순까지 다른 군 공항으로 임시 배치하라고 지시했습니다. 반도체 산업 단지로 조기에 활용될 수 있도록 속도전을 넘어선 전격전을 주문한 겁니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



오늘(10일), '3대 메가 프로젝트'를 민관 합동으로 점검하는 회의를 주재한 이재명 대통령.



반도체 클러스터의 부지와 기반 시설의 조성을 위한 '전격전'을 천명했습니다.



[이재명 대통령 : 관련 절차를 동시다발적으로 추진해서 소요 시간을 대폭 줄이고 규제도 지속적으로 개선해서 최대한 빠른 집행이 이뤄질 수 있도록 해주셔야 되겠습니다.]



800조 원 규모의 '호남 반도체 클러스터'와 관련해 타이완 반도체 기업인 TSMC가 일본 구마모토현에 22개월 만에 공장을 지었던 걸 예로 들면서 신속한 집행을 당부했습니다.



특히, 클러스터 부지로 지정된 광주 군공항을 이전하는 문제에 대해선, 국방부에 구체적인 지시를 내렸습니다.



[이재명 대통령 : 28년 중순까지 광주 기지 기능을 다른 군공항으로 임시 배치해 서 광주 군공항 부지가 반도체 산업단지로 조기에 활용될 수 있도록 조치해 주면 좋겠습니다.]



광주 군 공항은 'COB'로 불리는 '한미 공동 작전기지'인 만큼 호남 반도체 클러스터 조성을 앞당기려면 주한미군과의 협의도 필수적입니다.



청와대 고위 관계자는 "미국 측도 협의에 긍정적으로 조응하고 있다"며 "군 시설 이전과 임시 분산배치를 2028년 하반기까지 완료하겠다"고 말했습니다.



청와대는 또, 올해 안에 '메가특구특별법'의 제정을 추진해 각종 인허가 절차를 단축하고, 전력과 용수 등 기반 시설을 신속하게 갖추겠다고도 했는데, 3대 메가 프로젝트의 일환인 충청과 영남 투자 계획에 대해선 SK하이닉스, 삼성전자 등이 올해 안에 착공이나 설비 증설에 착수할 예정이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 이가진)