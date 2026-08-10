[단독] '다주택자' 청와대 비서관, 무단 증축 빌라로 월세 수익

<앵커>



올해 초 공직자 재산이 공개된 뒤, 일부 고위 공무원들의 다주택 보유가 논란이 됐습니다. 그중 춘추관장으로 불리는 청와대 보도지원비서관은 여전히 여러 채의 주택을 보유하고 있는데요. 저희 취재 결과, 도면상엔 계단실로 표기된 1층을 무단 증축돼, 세를 놓고 월세까지 받아온 것으로 드러났습니다.



고정현 기자가 단독 보도합니다.



<기자>



서울 강남구 대치동에 있는 5층짜리 다세대주택입니다.



1급 공무원으로서, 청와대 춘추관장을 맡고 있는 김상호 보도지원비서관은 배우자와 함께 이 주택을 지난 2014년, 17억 7천만 원에 통째로 매입했습니다.



이듬해 민간임대사업자로 등록한 김 비서관은 현재도 이 주택을 보유 중인 다주택자입니다.



공직자 재산 내역엔 신고가액 40억 원에, 6세대가 사는 걸로 돼 있습니다.



건축물대장에도 2층부터 5층까지 6세대만 주거 공간, 즉 사람이 살 수 있는 걸로 돼 있고, 1층은 '계단실'로만 표기돼 있습니다.



현장에 가봤습니다.



그런데, 1층에 '101호실'로 적힌 원룸 1채가 버젓이 있습니다.



필로티 구조인 1층 주차장 옆, '계단실'이 나눠져 주거 공간이 된 겁니다.



[인근 부동산 관계자 : (101호는 왜 있어요?) 101호 없는데… 그거는 그냥 그거야 무허가 등기 없는 거.]



위법 아니냔 질문에 구청 측은 이렇게 답했습니다.



[서울 강남구청 관계자 : 도면상에서는 주차장으로 되어 있어요. 계단실이랑. 주택을 만들어서 면적이 포함되는 부분이면 그럼 무단 증축으로 들어가는 거죠.]



'101호'에 사는 세입자를 만나보니, "매달 월세로 85만 원을 내고 있다"며 "보증금은 1천만 원"이라고 말했습니다.



---



SBS는 김상호 비서관에게 지난주부터 무단 증축에 대한 입장을 묻는 질의를 여러 차례 했지만, 이달 초 사표를 제출한 걸로 알려진 김 비서관은 응답하지 않았습니다.



---



올해 초 공직자 재산신고 공개 당시, 부동산 정책 업무를 직접 다루는데도 다주택을 보유한 상태라 논란이 됐던 이성훈 전 청와대 국토교통비서관.



지난달, 한국토지주택공사 사장으로 자리를 옮겼는데, 배우자와 함께 세종 아파트 1채와 서울 강남구 다가구주택 1채의 지분을 보유 중이라 여전히 다주택자입니다.



이성훈 사장 측은 매도 계획 등을 묻는 SBS의 질의에, "세종 아파트 매도 계약을 했지만, 세입자 문제로 등기엔 시간이 걸리고 있다"고 답했습니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 박선수, 영상출처 : LH 유튜브 채널)