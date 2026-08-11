김지원, 서울대어린이병원에 1억 원 기부…"'닥터X' 촬영하며 결심"

배우 김지원이 아픈 아이들을 위해 선한 영향력을 행사했다.



10일 서울대어린이병원은 김지원이 병동 환경개선 사업과 저소득층 환자 치료비 지원을 위해 지난 7일 후원금 1억 원을 기부했다고 밝혔다.



이번 기부금은 전국 각지에서 찾아오는 중증희귀난치질환 환아와 가족들의 치료비 부담을 덜고, 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 치료받을 수 있도록 사용될 예정이다.



김지원은 "드라마 '닥터X'를 촬영하면서 고생하시는 의료진과 아픈 아이들의 이야기를 가까이서 접하며 이번 기부를 결심하게 됐다"라며 "지금도 현장에서 애쓰고 계신 의료진, 그리고 환아와 가족분들에게 진심으로 감사와 응원의 마음을 전하고 싶다"라고 전했다.



채종희 서울대어린이병원장은 "치료비 부담으로 어려움을 겪는 환아 가정을 돕고, 전국에서 희망을 품고 병원을 찾는 아이들이 안전하고 친화적인 공간에서 치료에 전념할 수 있도록 후원금을 귀하게 쓰겠다"라며 깊은 감사를 표했다.



김지원은 올해 하반기에 방송될 SBS 새 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'에서 주인공인 천재의사 계수정 역을 맡아 안방극장 컴백을 앞두고 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)