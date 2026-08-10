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특검, '채상병 사건 관여' 황유성 전 방첩사령관 구속영장 청구

전연남 기자
작성 2026.08.10 14:09 조회수
특검, '채상병 사건 관여' 황유성 전 방첩사령관 구속영장 청구
▲ 황유성 전 방첩사령관

2차 종합 특별검사팀이 '채상병 순직 사건' 처리 과정에 관여한 의혹을 받는 황유성 전 방첩사령관에 대해 직권남용 권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

당시 방첩사 소속 해병대 파견부대장이던 문모 대령에 대해서도 마찬가지로 직권남용 권리행사방해와 면담 강요 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

황 전 사령관은 상병 사망 사건 당시 군 정보기관인 방첩사를 지휘한 인물로, 문 대령과 함께 채상병 순직 처리 과정에 관여한 혐의를 받습니다.

앞서 해병특검팀은 황 전 사령관이 채상병 순직 이후 이종섭 전 국방부 장관과 조태용 전 대통령실 국가안보실장, 임종득 전 국가안보실 2차장, 이시원 전 공직기강비서관 등과 잇따라 통화한 사실을 확인하고 지난해 참고인 신분으로 조사한 바 있습니다.

문 대령이 2023년 8월 김계환 전 해병대사령관에게 '해병대 간부가 VIP 격노를 발설하지 못하도록 보안 교육을 하겠다'는 취지로 말한 통화 녹취가 드러나기도 했습니다.

사건을 넘겨받은 종합특검팀은 방첩사가 채상병 순직 처리 과정에 조직적으로 개입했다고 보고 수사를 이어왔습니다.

(사진=연합뉴스)
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