한은, 통안증권 발행제도 개편…1년물 통합발행 2→3개월로

▲ 한국은행

한국은행은 통화안정증권(통안증권) 발행제도를 일부 개편한다고 10일 밝혔습니다.통안증권은 한은이 통화량을 조절하기 위해 은행을 비롯한 금융기관이나 일반인을 대상으로 발행하는 유가증권입니다.한은은 이번 개편을 통해 1년물 통안증권의 통합발행 기간을 2개월에서 3개월로 연장합니다.이에 따라 통합발행일도 기존 1·3·5·7·9·11월 9일에서 3·6·9·12월 1일로 조정합니다.중도환매는 매월 첫째 화요일(중도환매Ⅰ)과 셋째 화요일(중도환매Ⅱ)로 나눌 계획입니다.중도환매Ⅰ은 기존 정례 중도환매와 동일하게 잔존만기에 따라 정해진 일정에 맞춰 실시합니다.회차마다 3종목을 대상으로 하며 1년물 1종목과 2·3년물 2종목이 포함됩니다.1년물의 중도환매 대상 잔존만기는 통합발행 기간이 연장된 점을 고려해 4·5·6개월로 조정됩니다.중도환매Ⅱ는 매회 3종목 내외를 대상으로 하며, 구체적인 대상은 매월 발표되는 통안증권 발행계획을 통해 공고합니다.기존 정례 중도환매 대상이 이번 제도 변경으로 중도환매Ⅰ 대상에서 제외되는 경우 중도환매Ⅱ에 포함해 환매가 이뤄지도록 했습니다.입찰 일정도 조정합니다.2년물은 매월 첫째 수요일에서 둘째 수요일로, 1년물은 둘째 수요일에서 첫째 수요일로 발행 주차를 서로 바꿉니다.아울러 한은은 월별 통안증권 발행계획을 통해 해당 기간의 만기별 지표 종목도 지정합니다.경쟁입찰로 발행된 통안증권 가운데 발행 만기별로 가장 최근에 발행된 종목을 지표 종목으로 삼게 됩니다.한은은 향후 유관기관과 협의해 지표 종목의 거래를 활성화하고, 시장 내 벤치마크 기능을 강화하기 위한 방안을 추진할 계획입니다.이번 개편안은 오는 31일부터 시행됩니다.한은은 오는 27일 공고 예정인 '2026년 9월 통화안정증권 발행계획'에 변경된 내용을 반영할 예정입니다.(사진=연합뉴스)