KDI "반도체 중심으로 경기 개선세 확대"…물가·고용은 변수

▲ 자료화면

한국개발연구원(KDI)은 10일 최근 우리 경제와 관련해 반도체 수출과 설비투자가 늘면서 개선세가 확대되고 있다고 진단했습니다.KDI는 이날 발표한 '경제동향 8월호'에서 "우리 경제는 반도체 관련 부문을 중심으로 개선세가 확대되는 모습"이라고 밝혔습니다.지난달 '반도체 수출과 서비스업 호조에 힘입어 완만한 개선 흐름을 유지하고 있다'고 표현한 데서 한층 밝아진 표현입니다.KDI는 "반도체를 중심으로 수출과 설비투자가 높은 증가세를 보인 가운데, 소비도 내구재를 중심으로 증가 폭이 확대되고 있다"고 했습니다.다만 "미국의 관세 조치와 중동 정세 불안이 지속되는 가운데 물가상승률이 아직 높은 수준을 보이고 고용 여건도 둔화하는 등 대내외 불확실성이 상존하고 있다"고 덧붙였습니다.전산업 생산은 서비스업의 양호한 흐름이 이어진 가운데 제조업도 반등하면서 비교적 높은 증가율을 기록했습니다.지난 6월 전산업 생산은 작년 동월보다 4.2% 증가해 직전 달(1.9%)보다 증가세가 확대됐습니다.광공업 생산(5.8%)은 반도체가 기저효과로 2.2% 증가에 그쳤으나 자동차(12.6%), 기계 장비(14.4%), 전기장비(8.8%) 등 대다수 업종이 증가로 전환했습니다.서비스업 생산은 금융 및 보험업(9.2%)과 전문·과학 및 기술서비스업(13.7%)을 중심으로 양호한 증가세를 지속했습니다.반도체 수출 호조로 수출기업 심리가 장기평균을 상회하는 수준을 유지했으며 내수 기업 심리도 완만한 개선 흐름을 이어갔다고 KDI는 평가했습니다.6월 소매판매액지수(1.5→4.2%)는 내구재를 중심으로 상승하며 증가 폭이 확대됐습니다.승용차 판매는 전월 10.7% 감소했던 데서 12.2% 증가로 전환했습니다.자동차 부품 수급 차질이 완화되는 가운데 개별소비세 인하 종료를 앞두고 수요가 몰린 영향입니다.삼성전자 온누리상품권 환급 행사로 가전제품 판매도 작년 동월보다 13.1% 늘었습니다.다만 이런 증가 요인은 일시적 영향이 커 7월 소비에도 영향을 지속해서 미칠지는 불확실한 상황입니다.설비투자는 반도체 관련 투자가 견조한 흐름을 이어가는 가운데 다른 부문도 반등하며 증가 폭이 커졌습니다.건설투자는 주거용 건축을 중심으로 부진이 지속되고 있으나 비주거용 건축은 점차 개선되는 모습이라고 KDI는 진단했습니다.노동시장은 고용 증가세가 낮은 수준에 그치고 있습니다.6월 취업자 수는 작년 동월보다 6만 3천 명 증가해, 전월(-4만 명)보다는 개선됐으나 여전히 1분기 평균(18만 3천 명)을 크게 하회하는 수준입니다.KDI는 고용 증가세는 여전히 둔화한 흐름이라고 진단했습니다.아울러 소비자물가는 국제유가 하락으로 상승 폭이 축소됐지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 평가했습니다.7월 소비자물가 상승률은 석유류(24.7→15.5%)의 상승 폭이 많이 축소되면서 2.8%를 기록했습니다.석 달 만에 2%대 수준을 보였습니다.식료품·에너지를 제외한 근원물가는 2.6% 올라 전월(2.5%)보다 상승률이 높아졌습니다.(사진=연합뉴스)