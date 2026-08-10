경찰, '잠실 시위' 226명 수사…핸드볼대표팀 무단수색 5명 등 송치

▲ 잠실 개표소
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시작된 '잠실 개표소 봉쇄 시위'와 관련해 경찰이 200명이 넘는 피의자에 대해 수사를 이어가고 있습니다.
서울경찰청 관계자는 오늘(10일) 정례 간담회에서 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 시위와 관련해 총 58건, 226명을 수사 중이라고 밝혔습니다.
경찰은 총 122건·324명을 수사했고 이 중 64건·98명에 대해 수사를 종결했다고 설명했습니다.
대한체육회의 핸드볼경기장 출입 방해 혐의(업무방해)를 받은 9명 중 6명은 검찰에 넘겨졌습니다.
또 2명은 불송치 종결됐고, 나머지 1명은 송치 예정입니다.
핸드볼 여성 유소년 국가대표팀의 소지품을 무단으로 뒤지던 5명은 검찰에 넘겨졌습니다.
언론사 기자 폭행 등 혐의를 받는 6명도 모두 송치됐습니다.
경찰관 상대 폭행·공무집행방해 사건 6건에 관해서는 3명이 구속 송치됐고, 5명은 불구속 송치됐습니다.
경찰관 상대 모욕·명예훼손 9건에 관해서는 2건이 송치됐고, 7건은 수사 중입니다.
'현장 경찰관들은 중국 경찰'이라는 등 허위 사실을 유포한 온라인 게시물에 대해서는 방송통신심의위원회에 387건 삭제·차단을 요청했고 이 중 244건이 차단됐습니다.
이밖에 시위 참여자들 간 폭행, 공중협박, 모욕 등 사건 101건 중 52건이 종결됐고 49건이 수사 중입니다.
(사진=연합뉴스)
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