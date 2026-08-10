경찰, '잠실 시위' 226명 수사…핸드볼대표팀 무단수색 5명 등 송치

▲ 잠실 개표소

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시작된 '잠실 개표소 봉쇄 시위'와 관련해 경찰이 200명이 넘는 피의자에 대해 수사를 이어가고 있습니다.서울경찰청 관계자는 오늘(10일) 정례 간담회에서 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 시위와 관련해 총 58건, 226명을 수사 중이라고 밝혔습니다.경찰은 총 122건·324명을 수사했고 이 중 64건·98명에 대해 수사를 종결했다고 설명했습니다.대한체육회의 핸드볼경기장 출입 방해 혐의(업무방해)를 받은 9명 중 6명은 검찰에 넘겨졌습니다.또 2명은 불송치 종결됐고, 나머지 1명은 송치 예정입니다.핸드볼 여성 유소년 국가대표팀의 소지품을 무단으로 뒤지던 5명은 검찰에 넘겨졌습니다.언론사 기자 폭행 등 혐의를 받는 6명도 모두 송치됐습니다.경찰관 상대 폭행·공무집행방해 사건 6건에 관해서는 3명이 구속 송치됐고, 5명은 불구속 송치됐습니다.경찰관 상대 모욕·명예훼손 9건에 관해서는 2건이 송치됐고, 7건은 수사 중입니다.'현장 경찰관들은 중국 경찰'이라는 등 허위 사실을 유포한 온라인 게시물에 대해서는 방송통신심의위원회에 387건 삭제·차단을 요청했고 이 중 244건이 차단됐습니다.이밖에 시위 참여자들 간 폭행, 공중협박, 모욕 등 사건 101건 중 52건이 종결됐고 49건이 수사 중입니다.(사진=연합뉴스)