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장동혁, 'ISA 정책' 재검토에 "민주, 폐버스로 당사 옮길 날 올 것"

박찬범 기자
작성 2026.08.10 13:54 조회수
장동혁, 'ISA 정책' 재검토에 "민주, 폐버스로 당사 옮길 날 올 것"
▲ 민의힘 장동혁 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 이재명 정부가 ISA (개인종합자산관리계좌) 정책을 원점 재검토하는 것에 대해 민주당 한병도 원내대표가 한 말을 반박했습니다.

한 원내대표는 앞서 열린 원내대책회의에서 "국민의힘은 재검토 지시에 대해 막말과 비난을 쏟아내고 있다"며 "국민께서 문제를 지적하시는데도 한 번 정한 정책은 밀어붙여야 한다는 말이냐?"라고 말했습니다.

장 대표는 이후 자신의 SNS예 "세 가지만 딱 지적하겠다"며 구체적인 내용을 적었습니다.

장 대표는 첫 번째로 "애당초 국민께서 문제를 지적하시지 않도록 치밀하게 준비해야 하는 것이 정부와 여당의 책무"라며 "국민의 분노를 부르는 정책을 덥석 내놔서 혼란을 일으키고도 미안한 마음도 없나?"라고 반문했습니다.

장 대표는 두 번째로 "보완수사권 박탈, 사관학교 통합, 증시정책, 노란봉투법에 이르기까지, 국민 절반 이상, 많게는 60% 넘는 국민이 정책 수정을 요구하고 있다"며 "그런 것들은 왜 한 번 정했다고 밀어붙이나?"라고 반문했습니다.

장 대표는 세 번째로 "국민의힘이 부동산 공급 정책 협조를 안 해서 못 한다고? 지금껏 민주당은 수많은 악법들을 숙의도 없이 마음대로 통과시켰다"며 "그래놓고 부동산 법안만 야당 협조가 필요하다? 소가 웃을 일"이라고 지적했습니다.

그러면서 "이재명 대통령과 민주당, 여전히 국민 분노의 원인을 모른다"며 "폐버스로 당사 옮길 날이 곧 다가올 것"이라고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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