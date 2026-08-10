장동혁, 'ISA 정책' 재검토에 "민주, 폐버스로 당사 옮길 날 올 것"

▲ 민의힘 장동혁 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 이재명 정부가 ISA (개인종합자산관리계좌) 정책을 원점 재검토하는 것에 대해 민주당 한병도 원내대표가 한 말을 반박했습니다.한 원내대표는 앞서 열린 원내대책회의에서 "국민의힘은 재검토 지시에 대해 막말과 비난을 쏟아내고 있다"며 "국민께서 문제를 지적하시는데도 한 번 정한 정책은 밀어붙여야 한다는 말이냐?"라고 말했습니다.장 대표는 이후 자신의 SNS예 "세 가지만 딱 지적하겠다"며 구체적인 내용을 적었습니다.장 대표는 첫 번째로 "애당초 국민께서 문제를 지적하시지 않도록 치밀하게 준비해야 하는 것이 정부와 여당의 책무"라며 "국민의 분노를 부르는 정책을 덥석 내놔서 혼란을 일으키고도 미안한 마음도 없나?"라고 반문했습니다.장 대표는 두 번째로 "보완수사권 박탈, 사관학교 통합, 증시정책, 노란봉투법에 이르기까지, 국민 절반 이상, 많게는 60% 넘는 국민이 정책 수정을 요구하고 있다"며 "그런 것들은 왜 한 번 정했다고 밀어붙이나?"라고 반문했습니다.장 대표는 세 번째로 "국민의힘이 부동산 공급 정책 협조를 안 해서 못 한다고? 지금껏 민주당은 수많은 악법들을 숙의도 없이 마음대로 통과시켰다"며 "그래놓고 부동산 법안만 야당 협조가 필요하다? 소가 웃을 일"이라고 지적했습니다.그러면서 "이재명 대통령과 민주당, 여전히 국민 분노의 원인을 모른다"며 "폐버스로 당사 옮길 날이 곧 다가올 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)