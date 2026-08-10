김상호 청와대 춘추관장 사의 표명…"일신상의 이유"

▲ 작년 6월 이재명 대통령의 기내간담회에 동석한 김상호 춘추관장

청와대의 대 언론 업무를 총괄하는 김상호 춘추관장이 사의를 표한 것으로 알려졌습니다.오늘(10일) 청와대에 따르면 김 관장은 최근 이재명 대통령에게 사직서를 제출했습니다.수리 여부는 알려지지 않았으나, 김 관장의 사직 의사가 강한 만큼 받아들여지지 않겠느냐는 관측이 제기됩니다.언론인 출신인 김 관장은 이 대통령이 성남시장이던 2017년 처음 인연을 맺은 이후 줄곧 지근거리에서 공보 관련 업무를 담당해 온 핵심 측근 중 한 명으로 평가받습니다.청와대 관계자는 김 관장의 사의 표명 사유에 대해 "일신상의 이유"라며 말을 아꼈습니다.지난해 대선에서 이 대통령이 당선되자마자 용산 대통령실로 출근, 초대 춘추관장으로서 1년간 근무했습니다.김 관장의 사의가 수리될 경우 청와대 참모진의 추가 개편 방향에도 관심이 쏠립니다.청와대는 지난 6월 수석급 참모 5명을 교체한 이후 일부 비서관에 대해서도 교체 인선 작업을 진행하고 있습니다.(사진=연합뉴스)