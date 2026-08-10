지안, 전 야구선수 엄정욱과 결혼 발표 "짧지만 깊은 연애 끝 확신"

배우 지안이 전 야구선수 엄정욱과 결혼을 발표했다.



지안은 지난 8일 자신의 SNS에 웨딩드레스를 입은 사진을 올리며 "저 이제 유부초밥이 됩니다, 결혼은 생각해 본 적 없던 자유로운 영혼인 제가 현역 시절 우리나라에서 가장 빠른 공을 던졌던 엄정욱 선수와 결혼하게 되었다"고 전했다.



이어 "누구보다 빠른 공을 던지던 사람답게 제 마음도 참 빠르게 사로잡았다. 짧지만 깊었던 연애 끝에 '이 사람이라면 평생을 함께하고 싶다'는 확신이 들었다"고 결혼을 결정한 이유를 밝혔다.



지안은 예비신랑에 대해 "엄정욱 선수는 부모님의 사랑을 듬뿍 받고 자라서인지 늘 다른 사람을 먼저 생각하고 배려할 줄 아는, 마음이 참 따뜻한 사람"이라고 소개했다. 이어 "이제는 서로의 가장 좋은 친구이자 든든한 편이 되어 웃음이 가득한 가정을 만들어가겠다"고 각오를 전했다.



1983년생인 지안은 2003년 전국춘향선발대회를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 전향해 영화 '함정', '무서운이야기3' 등에 출연했다. 최근작은 2022년 개봉한 '인민을 위해 복무하라'다.



1981년생인 엄정욱은 2000년 쌍방울 레이더스 입단해 프로야구 선수 생활을 시작했으며 SK와이번스에서 15년간 투수로 활약했다. 특히 고교시절과 입단 초 158km를 던지는 강속구 투수로 국내외 스카우터의 뜨거운 관심을 받은 선수였다.







<사진 = 지안 SNS>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)