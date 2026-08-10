[날씨] 당분간 서쪽 중심 무더위…체감 33도 이상

극한의 더위가 한풀 꺾이고 선선하게까지 느껴지는데요.



그렇다고 해서 폭염이 완전히 끝난 건 아닙니다.



폭염 특보는 많이 해제됐지만 여전히 서쪽과 영남 내륙 지역을 중심으로 폭염 특보가 남아 있고요.



오늘(10일) 서울의 낮 체감온도 33도, 전주 35도까지 오릅니다.



동풍의 영향을 받고 있는 동해안 지역은 양양의 낮 기온 28도에 머물겠습니다.



당분간 서쪽 지역을 중심으로는 체감온도 33도 이상의 무더위가 이어지겠습니다.



한편 중국으로 향한 태풍 돌핀의 영향으로 제주 지역에 바람이 강하게 불어 들겠고요.



해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



당분간 동해안에는 너울성 파도가 강하게 밀려듭니다.



물놀이 가시는 분들 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



주 중후반으로 가면서 동해안 지역에 비가 오는 날이 잦겠습니다.



(안수진 기상캐스터)