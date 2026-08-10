"코로나 또 퍼진다" 중국 벌벌…약 구하기 힘든 이유

이 남성은 휴가를 다녀온 후 코로나19 양성판정을 받았습니다.



[코로나19 양성 환자 : 병원에 갔는데 의사 말이 최근 확진자가 무척 늘었대요. 이 병은 없어지지도 않나 봅니다. 다시 유행이 시작됐다는 거예요.]



중국 질병예방통제센터에 따르면 지난달 20에서 26일 사이 전국 표본 감시 병원 외래·응급실을 찾은 독감 유사 환자의 호흡기 검체에서 코로나19 양성률은 20.3%로 나타났습니다.



5명 중 1명꼴로 코로나19에 걸렸다는 얘기입니다.



특히 전주에 비해 4%포인트나 오르면서 독감 바이러스를 제치고 호흡기 질환 원인 1위로 올라섰습니다.



중국 방역 당국은 현재 코로나19가 '중간 유행' 단계에 진입했고 당분간 감염자가 더 늘어날 것으로 보고 있습니다.



중국에서는 이미 여러 종류의 먹는 코로나19 치료제가 허가됐고, 이 가운데 3종은 정식 승인을 받았습니다.



하지만 베이징을 포함한 대부분 지역의 일반 약국에서는 먹는 코로나 치료제를 구하기가 어려운 실정입니다.



약이 부족해서가 아니라 '낡은 규제' 때문입니다.



과거 팬데믹 초기에 '약국 판매 제한 지침'을 만들었는데 이게 해제됐는지가 명확하지 않다 보니, 혹시 모를 단속과 행정 처분을 우려한 약국들이 치료제 구비 자체를 꺼리고 있는 겁니다.



결국 환자들은 병원을 찾아가 진료와 처방을 받거나 거래 기록이 남는 징둥·메이퇀 같은 전자상거래 플랫폼의 직영 약국을 이용해야 하지만, 이마저도 온라인 배송에는 하루에서 이틀, 외딴 지역은 최대 닷새가 걸리는 것으로 알려졌습니다.



코로나19 치료제는 증상 발생 초기에 복용해야 중증 위험을 낮출 수 있는데 약을 기다리다가 치료 효과가 떨어질 우려가 있는 겁니다.



일부 약국에서는 약을 구하지 못하는 환자에게 치료제로 쓸 수 없는 독감 치료제를 권하는 경우까지 있는 것으로 전해졌습니다.



당국의 모호한 행정 지침 탓에 약이 시급한 환자들의 피해를 키우고 있습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 이승열)