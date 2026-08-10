감각적이고 경쾌한 색채…동물과 자연을 다시 보다

<앵커>



한국계 미국인 작가 라이언 킴은 동물과 자연의 생태를 감각적이고 경쾌한 색감으로 재해석합니다. 자연의 대상과 디지털적인 표현이 조화를 이루고 있습니다.



이주상 기자입니다.



<기자>



[라이언 킴 개인전: Colorganism / 23일까지 / 갤러리 가이아]



낙타조차 지치게 만들 수 있는 무더위, 녹색으로 표현된 낙타 등에서 시원한 물줄기가 뿜어져 나옵니다.



거기서 퍼진 물방울이 선인장과 대지를 적십니다.



포도송이가 주렁주렁 열려 있는 가운데 포도나무 아래 날개를 펼친 펠리칸의 부리주머니에서는 이미 포도주가 흘러나옵니다.



새들이 좋아하는 감나무 아래 고양이는 새집을 머리에 인 채 사냥감을 노리고 있습니다.



작가는 동물과 자연의 생태를 들여다보며 알레고리적 상상력을 더했습니다.



[라이언 킴/작가 : 자연에서 실제로 행동하는 것을 갖고 제 상상에서 합쳐서 어떻게 그걸 표현할 수 있나.]



표현의 핵심은 색채입니다.



대상의 본원적 색을 감각적 층위로 재구성해 자신만의 이야기로 풀어냅니다.



[라이언 킴/작가 : 눈이 한 곳에서만 있는 것보다는 이쪽 이쪽 이쪽 다 합쳐서 어떻게 보이나, 제 생각엔 컬러 밸런스가 제일 중요해요.]



여러 마리의 얼룩말이 섞여 있는데, 모두 분절된 부분들의 조합이고 한 마리도 온전한 형태를 갖추고 있지 않습니다.



줄무늬 패턴이 만들어내는 시각적 혼란을 회화적으로 재현한 것입니다.



[라이언 킴/작가 : 얼룩말 같은 거 보면 내추럴한 모양, 근데 바닥하고 이렇게 보면 좀 픽셀 느낌처럼 이렇게 땅이 만들어지는 거죠. 그래서 점점 우리 세상이 약간 이런 디지털 한 느낌으로 가고 있다라는 걸 이렇게 표현을 하는 거예요.]



특히 픽셀의 디지털 방식으로 재구성된 배경은 대상을 돋보이게만 하는 존재에서 벗어나 그 자체로 존재감을 드러냅니다.



그렇게 배경과 대상이 함께 경쾌한 색감으로 화면을 가득 채우고 있습니다.



(영상편집 : 최혜란, VJ : 오세관)