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용인시, 퇴원 환자 위한 '단기 통합 돌봄 시설' 운영

유영수 기자
작성 2026.08.10 12:34 조회수
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<앵커>

퇴원 후 적절한 치료와 돌봄을 받지 못해 어려움을 겪는 어르신들이 많은데요. 경기도 용인시가 안정적인 일상 회복을 위해 단기 통합 돌봄 시설 운영을 시작했습니다.

유영수 기자가 취재했습니다.

<기자>

지난 5월 하반신 마비 수술을 받고 사흘 만에 급히 퇴원해 집에서 지내던 김 모 씨.

마땅히 돌봐줄 사람이 없어 한 달 동안 큰 어려움을 겪었습니다.

[김 모 씨/73세, 경기도 용인시 거주 : 집에서는 혼자 있으니까 아프고 서럽고 밥도 제대로 못 먹고, 화장실 가는 것도 정말 힘들었고…]

용인시가 김 씨의 회복을 돕기 위해 지난달 초 거주 시설을 제공했고, 김 씨는 빠르게 건강을 되찾고 있습니다.

[김 모 씨/73세, 경기도 용인시 거주 : 여기는 천당이죠. 제가 한 5kg 이상 빠졌었거든요. 아프고 수술하고 난 다음에 한 달 동안에 빠진 것이. 여기 와서 많이 회복된 거예요.]

용인시의 '따숨케어하우스'는 퇴원 후 돌아갈 곳이 마땅치 않은 어르신이 빠르게 일상으로 복귀할 수 있도록 치료와 돌봄을 한 번에 제공하는 단기 회복형 거주 시설입니다.

전담 인력이 통합 돌봄 서비스를 제공하며, 최대 60일까지 이용할 수 있습니다.

[이설아/'사랑의 집' 사회복지사 : 중간 과정으로서 거쳐 가시는 거주지인 만큼 여기서 충분하게 회복하시고 사회 적응할 준비를 도와드리는 시설로서의 역할을 하고 있거든요.]

[이상일/용인특례시장 : 앞으로 이런 형태의 서비스를 좀 더 확충해 나갈 생각이고, 또 예산을 더욱 더 만들어서 공간도 확보해야 된다고 생각합니다.]

용인시는 연말까지 시설을 추가 확보할 예정입니다.

(영상취재 : 인필성)
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