ITS 교통도시 강릉…'시티콜버스' 실증

<앵커>



오는 10월 세계 교통올림픽으로 불리는 'ITS세계총회'를 준비 중인 강릉시가 수요응답형 버스 실증 작업에 들어갔습니다. '시티콜버스'는 기존 콜택시와 마을버스의 중간 개념이라고 보면 될 텐데요. 향후 시민과 관광객 이동이 더욱 편해질 전망입니다.



G1 방송 김기태 기자입니다.



<기자>



지난해 7월, 강릉시는 지역 내 벽지노선에 자율주행 마실버스를 도입했습니다.



최첨단 모빌리티 소외지역 해소를 위해 마실버스에 자율주행 차량을 투입한 겁니다.



승객들은 QR코드나 콜센터 전화로 마실버스를 호출할 수 있어 큰 호응을 얻었습니다.



강릉시가 자율주행 마실버스 운행에 이어 시티콜버스 무상실증 작업에 돌입했습니다.



12인승 버스 2대가 투입돼 안목해변에서 연곡면사무소, 강문해변에서 강릉아레나까지 2개 코스가 운행됩니다.



전용 앱 또는 전화호출 콜센터를 통해 버스를 부르면 최대 12명까지 탑승할 수 있습니다.



매일 오전 8시부터 오후 6시까지 무료로 운영되고, 콜택시와 달리 기존 시티투어버스가 운행되는 정류장에서만 승하차가 가능합니다.



이번 무상실증은 지난 2월 강릉시가 체결한 교통소외지역 자율주행 수요응답형 운행체계 협약에 따른 후속 조치로 시작됐습니다.



[임신혁/ITS추진과장 : 운영 과정에서 시민과 관광객의 의견을 적극 반영해 수요응답형 교통 모델을 강릉에 맞게 검증하고, 향후 무인 자율주행 실증으로 연계해 나가겠습니다.]



강릉시가 오는 10월 ITS세계총회를 앞두고 자율주행 기술과 수요응답형 서비스 제공을 통해 최첨단 모빌리티 선도 도시로 도약하고 있습니다.



(영상취재 : 원종찬 G1) G1 김기태