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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.08.10 12:01 조회수
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1. 국회에서 투표용지 부족 사태를 규명할 선관위 국정조사 특위 청문회가 열리고 있습니다. 그런데 올림픽공원 개표소의 재검표 일정을 둘러싸고 여야가 대치하면서 주요 증인들에 대한 질의는 진행하지 못하고 있습니다.

2. 부동산 세제 개편안 발표 닷새 만에 2,500건 넘는 민원이 정부에 접수됐습니다. 이번 주 주택시장 안정화 태스크포스 첫 회의를 열기로 한 민주당은 비거주 1주택 예외사유 확대 등 보완책을 검토할 예정입니다.

3. 극한의 폭염은 잠시 주춤하지만 전국적으로 더위는 여전합니다. 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 오늘 서울의 체감온도가 33도에 이르는 등 낮 동안은 무덥겠습니다.

4. 민주당 전당 대회 강원과 대구 경북 순회 경선에서 김민석 후보가 득표율 48.5%로 1위를 기록했습니다. 순회 경선 2주 차 누적 득표율은 김민석 후보가 정청래 후보를 1.5%포인트 정도 앞서며 초박빙 승부가 이어지고 있습니다.
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