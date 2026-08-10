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여주서 밭일하던 30대 외국인 여성 노동자 실종 하루 만에 숨져

유영규 기자
작성 2026.08.10 11:36 조회수
여주서 밭일하던 30대 외국인 여성 노동자 실종 하루 만에 숨져
경기 여주에서 밭일을 하던 30대 외국인 여성 노동자가 실종 하루 만에 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.

오늘(10일) 경찰과 소방당국 등에 따르면 지난 8일 오후 7시 여주시 세종대왕면의 한 농가 주변 수풀 속에서 A 씨가 사망한 상태로 발견됐습니다.

A 씨는 하루 전날인 7일 오후 3시 자신이 일하던 농장에서 밭일을 하던 중 "몸이 좋지 않다"며 휴식을 취하러 간 뒤 사라진 것으로 전해졌습니다.

농장주의 실종 신고를 접수한 경찰은 소방당국과 합동 수색을 벌인 끝에 실종 28시간여 만에 수풀 속에 쓰러져 숨져 있는 A 씨를 발견했습니다.

경찰은 A 씨의 지병 여부 등을 확인하고, 시신을 부검해 정확한 사인을 밝힐 방침입니다.

경찰 관계자는 "사망자는 8개월 체류 조건의 계절근로자 비자로 입국해 일하던 노동자"라며 "온열질환 여부는 아직 파악되지 않았다"고 말했습니다.

한편 A 씨가 숨진 지역은 지난 3일부터 폭염중대경보가 발령한 상태였으며, 실종 시점의 기온은 36.2도를 기록한 것으로 나타났습니다.

(사진=연합뉴스)
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