'타들어 가는 호남평야'…섬진강댐 저수율 20% 밑으로 '뚝'

▲ 전북에 폭염이 이어진 6일 임실군 운암면 옥정호가 바닥을 보인다.
마른장마가 지나고 찾아온 극심한 폭염 탓에 전북지역 댐과 저수지가 말라붙으면서 영농차질이 우려됩니다.
오늘(10일) 영산강홍수통제소에 따르면 호남평야의 젖줄인 다목적댐 섬진강댐의 저수율은 현재 19.5%에 그칩니다.
일주일 전 저수율은 23.3%였으나 들리지 않는 비 소식에 수위가 계속 줄어 20% 아래로 떨어졌습니다.
섬진강댐의 가뭄 단계는 관심·주의·경계·심각 중 '경계' 단계에 접어들었습니다.
이러한 현상은 위성 사진으로도 확인됩니다.
위성 스타트업 텔레픽스가 위성영상을 분석한 자료를 보면 섬진강댐으로 만들어진 임실 옥정호의 저수 표면적은 지난해 8월 1일 13.25㎢였지만 올해는 8월 2일 기준 8.74㎢로 34%나 줄었습니다.
한때 배를 띄울 정도로 물이 넘쳤던 옥정호 붕어섬 주변 등 일부 구간은 지난달 말부터 갈라진 바닥을 드러냈습니다.
전북은 올해 6∼7월 강수량이 266.7㎜로 평년(446.9㎜)의 59.8%에 그쳐 저수지의 수위 하락이 뚜렷합니다.
전북지역 저수지 401개소의 저수량 합계는 이날 현재 2억 5천500만t으로 평년 대비 60%를 밑돕니다.
폭염 속 남부지방에 닥친 가뭄은 앞으로도 심화할 가능성이 큽니다.
기상청 중기예보상 이달 중순(14∼20일)에 전북지역에는 간헐적인 소나기를 제외하고 비 예보는 없는 상태입니다.
전북도 관계자는 "비가 내리기 전까지 퇴수 재활용과 양수기 투입 등을 통해 영농에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"면서 물 절약에 모두가 동참해달라고 당부했습니다.
(사진=연합뉴스)
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