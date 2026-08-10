'타들어 가는 호남평야'…섬진강댐 저수율 20% 밑으로 '뚝'

▲ 전북에 폭염이 이어진 6일 임실군 운암면 옥정호가 바닥을 보인다.

마른장마가 지나고 찾아온 극심한 폭염 탓에 전북지역 댐과 저수지가 말라붙으면서 영농차질이 우려됩니다.오늘(10일) 영산강홍수통제소에 따르면 호남평야의 젖줄인 다목적댐 섬진강댐의 저수율은 현재 19.5%에 그칩니다.일주일 전 저수율은 23.3%였으나 들리지 않는 비 소식에 수위가 계속 줄어 20% 아래로 떨어졌습니다.섬진강댐의 가뭄 단계는 관심·주의·경계·심각 중 '경계' 단계에 접어들었습니다.이러한 현상은 위성 사진으로도 확인됩니다.위성 스타트업 텔레픽스가 위성영상을 분석한 자료를 보면 섬진강댐으로 만들어진 임실 옥정호의 저수 표면적은 지난해 8월 1일 13.25㎢였지만 올해는 8월 2일 기준 8.74㎢로 34%나 줄었습니다.한때 배를 띄울 정도로 물이 넘쳤던 옥정호 붕어섬 주변 등 일부 구간은 지난달 말부터 갈라진 바닥을 드러냈습니다.전북은 올해 6∼7월 강수량이 266.7㎜로 평년(446.9㎜)의 59.8%에 그쳐 저수지의 수위 하락이 뚜렷합니다.전북지역 저수지 401개소의 저수량 합계는 이날 현재 2억 5천500만t으로 평년 대비 60%를 밑돕니다.폭염 속 남부지방에 닥친 가뭄은 앞으로도 심화할 가능성이 큽니다.기상청 중기예보상 이달 중순(14∼20일)에 전북지역에는 간헐적인 소나기를 제외하고 비 예보는 없는 상태입니다.전북도 관계자는 "비가 내리기 전까지 퇴수 재활용과 양수기 투입 등을 통해 영농에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"면서 물 절약에 모두가 동참해달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)