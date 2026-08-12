템플스테이 20년, '혈세' 잘 쓰고 있을까? [고요 속에 묻힌 혈세①]

템플스테이 담당 직원: 예약 진행 가능한 프로그램이 없습니다. 저희가 7월 말쯤에 예정인데,

전화번호 주시면 프로그램 열릴 때 연락을 드릴까요?

템플스테이 담당 직원: 지금 전화 주신 곳은 개인 아니시고 어디 여행사이신가요? (후략)