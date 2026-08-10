빅뱅, 데뷔 20주년 8월 19일 신곡 'BiiiG' 발표…19개 도시 33회 월드투어 돌입

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년 기념일에 신곡 발매를 공식화하며 화려한 귀환을 예고했다.



YG엔터테인먼트는 10일 공식 블로그를 통해 'BIGBANG Digital Single [BiiiG]' 타이틀 포스터를 공개하고, 오는 8월 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 'BiiiG'을 발매한다고 밝혔다. 공개된 포스터는 칠흑 같은 어둠 속에서 파랑·빨강·노랑 세 가지 빛이 어우러지고 그 아래 멤버들의 실루엣과 감각적인 'BiiiG' 타이포그래피가 배치돼 빅뱅 특유의 강렬한 아우라를 담아냈다.



이번 포스터를 통해 그동안 베일에 싸여있던 신곡명 'BiiiG'도 처음 공개됐다. '큰', '거대한'을 뜻하는 단어 'BIG'에서 착안한 제목으로, 팀명인 빅뱅(BIGBANG)의 정체성과 자연스럽게 맞닿아 있다. 익숙한 단어를 자신들만의 방식으로 변주한 독특한 표기가 눈길을 끌며, 이를 통해 펼쳐낼 확장된 음악 세계와 스케일에 대한 기대감을 높이고 있다.



YG엔터테인먼트 측은 "'BiiiG'은 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 현재를 가장 선명하게 보여주는 곡"이라며 "오랜 시간 자신들만의 독보적인 음악 세계를 구축해온 빅뱅이 보여줄 또 다른 음악적 스펙트럼을 기대해도 좋을 것"이라고 전했다.



빅뱅의 이번 신곡 발표는 2022년 4월 선보인 디지털 싱글 '봄여름가을겨울 (Still Life)' 이후 약 4년 4개월 만이다. 당시 빅뱅은 별도의 방송 활동 없이도 국내외 주요 음원 차트 정상을 휩쓸었고, 제37회 골든디스크 어워즈 디지털 음원 부문 본상을 수상하며 변함없는 저력을 입증한 바 있다.



빅뱅은 '거짓말', '마지막 인사', '하루하루', 'FANTASTIC BABY', 'LOSER', '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)', 'BAE BAE' 등 수많은 메가 히트곡을 배출하며 독보적인 음악성과 프로듀싱 능력, 패션과 퍼포먼스를 아우르는 문화적 영향력으로 글로벌 K팝 열풍의 기틀을 다졌다는 평가를 받는다. 이번 신곡을 통해 펼쳐질 새로운 행보에 전 세계 음악 팬들의 관심이 쏠리고 있다.



한편 빅뱅은 신곡 'BiiiG' 발매와 함께 데뷔 20주년 월드투어 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>'에 돌입한다. 오는 21일 고양을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 총 33회에 걸친 대장정을 펼친다. 추가 개최 지역도 순차적으로 공개하며 글로벌 투어의 열기를 확장해 나갈 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)