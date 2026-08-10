"1년에 딱 한 달, 딴따라로 사는 아티스트"…박진영, 뜨거운 여름 활동 완주

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JYP엔터테인먼트 설립자이자 아티스트 박진영(J.Y. Park)이 6년 만의 여름 컴백을 성공적으로 마무리하며 2026년 여름을 뜨겁게 달궜다.박진영은 7월 23일 새 싱글 'WET'과 동명 타이틀곡을 발매하고 컴백했다. 2020년 'When We Disco (Duet with 선미)' 이후 6년 만에 성사된 여름 컴백으로, 그는 아이돌 못지않은 왕성한 활동으로 높은 기대에 부응했다.박진영은 스스로를 "신인 가수의 마음으로 컴백하는 원로 가수"라 소개하며 컴백을 위한 진심을 드러냈다. 매일 오전 1시간 반씩 운동하고 사무실에서도 틈틈이 몸을 만들었으며, 레몬즙을 넣은 탄산수로 저녁 시간을 견디는 등 철저한 자기관리로 화제를 모았다. 특히 '워터밤 2025' 당시 11%였던 체지방률을 이번엔 9.2%까지 낮추며 최고의 무대를 준비했다.지난해 라이브 퍼포먼스와 파격 의상으로 '워터밤 2025'를 장악했던 박진영은 올해 다시 러브콜을 받아 축제 테마곡까지 직접 작업했다. 'WET'은 '온몸에 땀이 흠뻑 젖도록 놀아보자'는 내용의 라틴 아메리칸 사운드 곡으로, 박진영이 직접 작사·작곡·편곡했다.7월 26일 고양 킨텍스 '워터밤 2026'에서는 턱시도 차림으로 등장해 재킷과 셔츠를 하나씩 벗으며 방충망 재질의 청록빛 의상으로 파격 무대를 선보인데 이어 지난 8일 '워터밤 부산 2026'에서는 폭염 속 모피 차림으로 첫 등장한 뒤, 지난해를 연상시키는 핫핑크 패션으로 여름 활동의 정점을 찍었다.이밖에도 박진영은 'WET' 챌린지 선공개 음원을 시작으로 각종 가요 프로그램, 후배 아티스트들과 'WET' 챌린지, MBC '전지적 참견 시점', JTBC '냉장고를 부탁해', 유튜브 채널 '추성훈' 등 예능 나들이로 거침 없이 활동했다. 이 같은 활동에 힘입어 박진영은 K-콘텐츠 경쟁력 분석 기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 7월 5주 차 TV-OTT 비드라마 화제성 조사에서 출연자 화제성 부문 1위에 올랐다.1994년 데뷔해 올해로 데뷔 32주년을 맞은 박진영은 "1년에 딱 한 달만 활동하는" 아티스트라는 별명답게, 6년 만의 여름 무대를 통해 식을 줄 모르는 열정을 다시 한번 증명했다. 유독 뜨거웠던 이번 여름은 오래도록 팬들 사이에서 회자될 전망이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)