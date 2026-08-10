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7월 수도권 15억∼20억 아파트, 절반 넘게 신고가 거래

박재현 기자
작성 2026.08.10 10:58 조회수
7월 수도권 15억∼20억 아파트, 절반 넘게 신고가 거래
▲ 아파트 자료화면

지난달 수도권 아파트 시장에서 15억 원 초과∼20억 원 이하 거래 중 신고가 비중이 53.8%로 절반을 넘은 걸로 분석됐습니다.

지난해 같은 기간 47.9%보다 5.9%포인트 높아지며 수도권 가격대 중 신고가 비중이 가장 컸습니다.

상승폭이 가장 큰 가격대는 12억 원 초과∼15억 원 이하 구간으로, 1년 전 23.4%에서 23.6%포인트 상승한 47.0%로 집계됐습니다.

6억 원 초과∼9억 원 이하 구간 신고가 비중은 올 7월 20.7%로 1년 전 대비 14.2%포인트, 9억 원 초과∼12억 원 이하(36.7%)는 20.6%포인트 각각 상승했습니다.

같은 기간 3억 원 이하 거래의 신고가 비중은 3.5%에서 1.5%로 축소됐고, 3억 원 초과∼6억 원 이하는 4.15%에서 5.0%로 소폭 커지는 데 그쳤습니다.

20억 원 초과 가격대에서는 20억 원 초과∼25억 원 이하는 56.2%에서 44.0%로, 25억 원 초과∼30억 원 이하는 71.4%에서 25.8%로, 30억 원 초과는 70%에서 32.5%로 신고가 비중이 모두 하락했습니다.

가격대별 거래 비중은 3억 원 초과∼6억 원 이하가 37.9%로 가장 컸고 3억 원 이하(23.2%)와 6억 원 초과∼9억 원 이하(19.6%), 9억 원 초과∼12억 원 이하(8.9%) 등이 뒤를 이었습니다.

서울은 15억 원 초과∼20억 원 이하 거래의 신고가 비중이 48.7%로 전 가격대 중 가장 높았고 12억 원 초과∼15억 원 이하(46.4%), 9억 원 초과∼12억 원 이하(40.4%)도 신고가 비중이 큰 편이었습니다.

6억 원 초과∼9억 원 이하는 1년 전 9.4%에서 올해 28.1%로 비중이 크게 상승했습니다.

경기지역은 6억 원 초과∼9억 원 이하 구간 신고가 비중이 4.0%에서 17.1%로, 9억 원 초과∼12억 원 이하가 17.2%에서 33.3%로 상승했고 12억 원 초과∼15억 원 이하는 48.4%, 15억 원 초과∼20억 원 이하는 62.8%로 신고가 비율이 높았습니다.

(사진=연합뉴스)
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