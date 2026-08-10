"나였으면 중도 하차"…'내 남은 연애', 예상 깬 대반전 선택에 MC들 경악

청춘들의 예측 불가한 마음과 충격적인 반전이 '내 남은 연애' MC들을 패닉에 빠뜨린다.



10일 밤 10시에 방송되는 SBS '내 남은 연애' 2회에서는 두 번째 '시간의 방'이 열리며, 첫 데이트를 마친 청춘들의 진심과 반전 결과가 베일을 벗는다.



이날 방송에서 여덟 명의 출연자들은 첫 데이트 이후 현실적인 벽과 감정의 깊이 사이에서 깊은 고민에 빠진다. 두 번째 '시간의 방' 문이 열리자 상대에게 망설임 없이 100분을 올인하며 직진하는 인물과, 깊은 고민 끝에 시간을 분배하는 인물들 간의 대비가 흥미진진하게 펼쳐질 예정이다.



출연자들의 심리를 지켜보던 MC 이세영은 "시간을 선택하는 스타일에서 각자의 연애 성향이 그대로 드러난다"라며 몰입했다. 지켜보던 최예나 역시 "나였으면 스트레스받아서 중도 하차했다! 미쳐버릴 것 같다"라며 고통을 호소해 웃음을 자아냈다.



특히 출연자 서로빈은 스튜디오의 예상을 완전히 뒤엎는 대반전 선택을 감행해 현장을 충격에 빠뜨린다. 서로빈은 스스로도 "저도 제가 이럴 줄 몰랐어요"라며 놀란 마음을 고백해 MC 일동의 '입틀막'을 유발했다.



과연 시간을 둘러싼 치열한 심리전 속에서 두 번째 데이트 기회를 잡게 될 주인공은 누구일지, '내 남은 연애' 2회는 10일 밤 10시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)