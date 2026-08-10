장애인단체 출근길 탑승시위…1호선 용산역 한때 무정차

▲ 10일 용산역에서 전국장애인차별철폐연대(전장연)이 지하철 탑승 시위를 하고 있다.

오늘(10일) 오전 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 용산역과 혜화역에서 휠체어로 지하철 탑승 시위를 벌이며 용산역 상행선 열차가 한때 무정차 통과했습니다.전장연은 오늘 오전 8시부터 2027년 정부 예산안에 '장애인 권리 예산' 반영을 요구하며 1호선 용산역과 4호선 혜화역 승강장에서 탑승 시위를 진행했습니다.한국철도공사는 오전 8시 10분부터 10시 6분까지 약 2시간동안 용산역 상행선(서울역, 청량리역 방면) 열차를 무정차 통과시켰습니다.무정차가 종료되며 활동가들은 열차에 탑승했습니다.혜화역은 무정차 조치를 하지 않아 휠체어를 탄 활동가들은 2∼3명씩 나눠 오전 9시께 열차에 모두 탑승했습니다.활동가들은 서울역으로 이동한 뒤 오전 11시 한국재정정보원 앞에서 '장애인차별예산 철폐 및 장애인권리예산 쟁취 농성 선포 결의대회'를 열고 천막농성에 돌입합니다.전장연은 장애인 기본권 보장을 촉구하며 이달 24일까지 매주 월요일 오전 혜화역 승강장에서 지하철 탑승 시위를 벌이겠다고 예고했습니다.(사진=연합뉴스)