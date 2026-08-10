이 대통령, 오늘 메가프로젝트 2차회의…부지·용수 등 점검

▲ 이재명 대통령이 지난달 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(10일) 오후 청와대에서 민관합동 회의를 열고 '3대 메가프로젝트' 추진 상황 점검에 나섭니다.회의에는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 강훈식 대통령비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등 정부 관계자들이 다수 참석합니다.김용관 삼성전자 사장과 정승일 SK 미래성장담당 사장은 물론 호 남 반도체 클러스터가 들어설 광주 군 공항 부지를 관할하는 합참의장과 공군 참모총장, 전남광주통합특별시장도 자리합니다.이 대통령의 모두발언 이후 반도체 클러스터 부지의 전력·용수 공급 계획, 정부 차원의 규제 혁신 추진방안, 충청권·영남권 메가프로젝트 추진 계획 등이 논의될 예정입니다.청와대는 "메가프로젝트의 신속한 이행 지원뿐만 아니라 투자 성과를 전 지역과 산업 생태계 전반으로 확산하기 위한 방안들을 논의하는 자리"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)