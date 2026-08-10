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이 대통령, 오늘 메가프로젝트 2차회의…부지·용수 등 점검

박예린 기자
작성 2026.08.10 10:50 조회수
이 대통령, 오늘 메가프로젝트 2차회의…부지·용수 등 점검
▲ 이재명 대통령이 지난달 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(10일) 오후 청와대에서 민관합동 회의를 열고 '3대 메가프로젝트' 추진 상황 점검에 나섭니다.

회의에는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 강훈식 대통령비서실장과 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등 정부 관계자들이 다수 참석합니다.

김용관 삼성전자 사장과 정승일 SK 미래성장담당 사장은 물론 호 남 반도체 클러스터가 들어설 광주 군 공항 부지를 관할하는 합참의장과 공군 참모총장, 전남광주통합특별시장도 자리합니다.

이 대통령의 모두발언 이후 반도체 클러스터 부지의 전력·용수 공급 계획, 정부 차원의 규제 혁신 추진방안, 충청권·영남권 메가프로젝트 추진 계획 등이 논의될 예정입니다.

청와대는 "메가프로젝트의 신속한 이행 지원뿐만 아니라 투자 성과를 전 지역과 산업 생태계 전반으로 확산하기 위한 방안들을 논의하는 자리"라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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