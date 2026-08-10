청소년 여행사 안데르센, 환불지연·연락두절…피해 주의보

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청소년 여행사 '안데르센' 관련해 환불 지연, 연락 두절 등 문제가 발생함에 따라 한국소비자단체협의회 1372소비자상담센터는 소비자 피해주의보를 발령한다고 10일 밝혔습니다.여행계약 취소 이후 환불을 수개월 동안 지연하거나 환불 예정일을 반복적으로 변경하면서 이행하지 않는 형태의 문제가 지속적으로 발생해 왔다고 상담센터 측은 밝혔습니다.8월 들어서는 여행 출발을 앞두고 사업자와 연락이 끊기거나 일방적으로 여행이 취소되는 사례가 발생하고 있는 걸로 알려졌습니다.안데르센은 지난 8월 5일 경찰·검찰 수사와 압수수색 등을 이유로 여행 업무를 중단한다고 공지했지만 온라인 카페에는 향후 출발 예정인 여행상품 모집 게시물이 여전히 노출되고 있어, 정상적으로 운영되는 상품으로 오인한 소비자의 추가 피해가 우려됩니다.한국소비자단체협의회는 "안데르센 여행 상품을 신규로 예약·계약하지 않도록 주의해 달라"면서 "이미 계약한 소비자는 추가 입금을 중단하고 향후 환불 청구에 활용할 수 있도록 계약서, 결제 내역 등 증빙자료를 보관해야 한다"고 말했습니다.(사진=한국소비자단체협의회 제공, 연합뉴스)