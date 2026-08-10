경기 부천 편의점서 업주 흉기로 찌른 30대 구속…"과거 두 차례 신고 전력"

편의점에서 업주를 흉기로 찔러 살해하려 한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 부천 오정경찰서는 30대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 구속했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



A씨는 지난 7일 오후 9시 30분쯤 부천시 오정구 편의점에서 업주인 60대 여성을 흉찌로 찔러 살해하려 하고, 편의점 직원에게 흉기를 휘둘러 위협한 혐의를 받고 있습니다.



점주는 어깨 등을 다쳐 병원에서 치료를 받고 있는데, 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.



A씨는 당시 편의점 직원과 손님에 의해 제압됐고, 신고를 받은 경찰은 A씨의 신병을 인수했습니다.



A씨는 과거 편의점에서 행패를 부리다 두 차례 신고 당한 전력이 있는 것으로 파악됐습니다.



경찰은 A씨와 점주가 평소 갈등이 있었던 것으로 보고 구체적인 범행 경위를 조사 중입니다.