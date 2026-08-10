올해 제주항공 중국 노선 승객 37% 증가…근거리 여행 수요↑

▲ 제주항공 카운터

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제주항공의 한중 노선 이용객이 올해 들어 40% 가까이 늘어난 것으로 나타났습니다.제주항공은 올해 1∼7월 한중 노선에서 49만 4,300석을 공급해 지난해 같은 기간 38만 9,900석보다 26.8% 늘었다고 10일 밝혔습니다.탑승객은 42만 7,300명으로 37.4% 증가했고, 탑승률은 86.4%로 6.6%포인트 상승했습니다.특히 탑승객 증가율은 공급석 증가율을 10.6%포인트 웃돌았습니다.제주항공은 양국의 무비자 정책에 따른 여행 수요 증가와 근거리 해외여행 선호가 영향을 미친 것으로 분석했습니다.연령별로는 20∼30대 탑승객이 15만 8,500명으로 전체의 37.1%를 차지해 가장 많았습니다.20∼30대 이용 비중이 높은 주요 노선의 탑승률도 상승했습니다.부산∼상하이(푸동) 노선 탑승률은 89.0%로 지난해보다 2.1%포인트 올랐습니다.제주∼베이징(다싱)은 13.7%포인트 오른 89.7%, 인천∼칭다오는 10.8%포인트 상승한 93.5%를 기록했습니다.제주항공은 중국 여행이 기존 단체관광 중심에서 개별·소규모 여행으로 변화하면서 미식과 관광, 야경을 즐기려는 자유여행객이 증가한 것으로 보고 있습니다.제주항공은 8월 현재 인천∼칭다오·웨이하이·옌지·하얼빈·자무쓰·스자좡, 부산∼상하이(푸동)·스자좡·장자제, 제주∼베이징(서우두)·베이징(다싱) 등 11개 중국 노선을 운항하고 있습니다.지난 4월 국토교통부로부터 운수권을 배분받은 부산∼구이린·상하이, 대구∼상하이, 제주∼청두·충칭 노선의 연내 증편과 운항도 검토하고 있습니다.(사진=연합뉴스)