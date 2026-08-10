중국 외 전기차 30.3%↑…현대차그룹, 업계 4위 기록

▲ 서울의 한 전기차 충전소

올해 상반기 중국을 제외한 글로벌 시장에서 인도된 전기차가 작년 동기보다 30% 이상 늘어난 것으로 나타났습니다.10일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난 1∼6월 중국 외 세계 각국에 인도된 전기차는 총 459만 8천 대로 작년 동기보다 30.3% 증가했습니다.이 통계에는 순수전기차(BEV)와 플러그인하이브리드차(PHEV)가 포함됐습니다.같은 기간 중국을 포함한 전체 글로벌 시장 증가율이 5.5%임을 고려하면 전기차 성장의 무게중심이 중국 밖으로 이동하는 흐름이라고 SNE리서치는 분석했습니다.업체별로는 폭스바겐이 7.6% 증가한 63만 5천 대로 1위를 지켰고, 2위 테슬라는 2분기 판매 회복에 힘입어 31.0% 증가한 59만 9천 대를 기록했습니다.3위는 49만 7천 대를 인도한 BYD로 유럽·동남아·중남미로 판매 기반을 넓히며 81.4% 급증했습니다.현대차그룹은 37만 대로 25.9% 늘었으나 시장 평균 성장률에 못 미치면서 순위가 작년 3위에서 4위로 한 계단 내려갔습니다.중국 지리(29만 6천 대·47.0%↑)와 체리(20만 1천 대·350.7%↑)도 높은 성장률을 기록하며 각각 5위, 9위에 자리했습니다.특히 체리는 오모다, 재쿠 등 수출 브랜드 확대로 비중국 판매량을 대폭 늘렸다고 SNE리서치는 분석했습니다.지역별로는 유럽이 252만 8천 대로 29.0% 증가해 최대 시장 지위를 유지했습니다.강화된 배출가스 규제 대응과 신차 투입, 보조금이 수요를 뒷받침했습니다.중국을 제외한 아시아는 93만 3천 대로 75.8% 급증하며 가파른 성장세를 보였습니다.반면 북미는 미국 전기차 세액공제 종료 등으로 20.5% 감소한 68만 1천 대를 기록했습니다.SNE리서치는 "하반기에는 유럽의 성장 지속 여부와 함께 북미의 인센티브 공백이 얼마나 장기화하는지, 중국계 업체의 아시아 현지화가 얼마나 빠르게 확대되는지가 비중국 시장 점유율 변화를 좌우할 것"이라고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)