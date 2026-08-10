뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

영양조사-사망원인 통계 연계해보니…사망원인 30%는 '암'

유영규 기자
작성 2026.08.10 10:30 조회수
영양조사-사망원인 통계 연계해보니…사망원인 30%는 '암'
국민건강영양조사 사망원인통계 연계자료 (사진 = 질병관리청 제공, 연합뉴스)
▲ 국민건강영양조사 사망원인통계 연계자료

질병관리청은 국민건강영양조사(2007∼2021년)와 사망원인통계(2024년) 연계 자료를 누리집을 통해 공개한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

국민건강영양조사는 우리나라 국민의 건강행태, 영양 및 만성질환 수준을 파악하기 위해 실시하는 국가승인 통계입니다.

이번에 공개하는 자료는 2007∼2021년 국민건강영양조사 원시자료와 국가데이터처의 2024년 사망원인통계를 연계해 구축한 데이터로, 개인의 건강행태 및 질병 상태와 사망 간의 연관성 분석 등 다양한 연구에 활용할 수 있습니다.

연계 대상은 국민건강영양조사 참여자 중 사망원인통계 연계에 동의한 19세 이상 성인 8만 9천560명이며 연계율은 97.6%(8만 7천432명)입니다.

자료에는 총 7천955명의 사망자가 포함되어 있는데 사망원인별로는 신생물(암)에 따른 사망 비율이 29.6%(2천355명)로 가장 높았고, 순환계통 질환 20.7%(1천645명), 호흡계통 질환 12.8%(1천18명) 순이었습니다.

연계 자료는 국민건강영양조사 누리집에서 신청할 수 있으며, 질병청과 국가데이터처의 연구 심의를 거쳐 제공됩니다.

(사진 = 질병관리청 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지