거래소, '지배구조 개선 컨설팅' 상장사 50곳으로 확대

▲ 한국거래소

한국거래소는 '지배구조 개선 컨설팅' 대상 기업을 확대한다고 10일 밝혔습니다.이 컨설팅 프로그램은 거래소가 상장기업의 지배구조 개선과 기업가치 제고 계획 공시를 지원하기 위해 마련한 것으로, 한국ESG기준원과 함께 작년 9월부터 실시됐습니다.지난해에는 파일럿 프로그램으로 진행돼 코스피 상장사 16곳과 코스닥 상장사 12곳, 총 28개사를 대상으로 했습니다.올해는 컨설팅 수요 등을 반영해 지원 규모를 50개사로 확대할 예정입니다.해당 대상은 한국ESG기준원 지배구조등급 B+ 이하, 또는 등급이 없는 상장기업입니다.또 관리종목 또는 매매거래정지, 최근 2년 이내 불성실공시법인 지정 등의 시장건전성 문제가 없는 기업이어야 합니다.거래소는 올해 신청기업이 50개사를 초과할 시 기업가치 제고 계획 공시를 제출할 계획이 있는 기업을 우선 선정할 예정입니다.컨설팅은 각 기업의 지배구조 현황을 진단한 뒤, 개선 지표를 제시해 지배구조 수준 향상을 위한 자문을 제공하는 식으로 진행됩니다.거래소는 오는 28일까지 한국ESG기준원 홈페이지에서 컨설팅 신청을 받아 대상기업을 선정할 계획입니다.거래소는 "보다 많은 상장기업의 합리적인 지배구조 확립과 기업가치 제고 계획 수립을 지원할 것으로 기대한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)