'네 번째 월드투어' 에스파 고척돔 첫 공연…이틀간 3만 5천 명 동원

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그룹 에스파가 지난 7일과 8일 서울 고척돔에서 진행한 새로운 월드투어 개막 공연에서 총 관객 3만 5천여 명을 동원했다고 소속사(SM엔터테인먼트) 측이 밝혔습니다.이번 공연은 에스파의 첫 고척돔 입성이자, 새로운 월드투어 '2026-27 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 컴플랙시티'의 막을 여는 공연으로 뜨거운 관심 속에 진행됐습니다.특히 이번 콘서트는 정규 2집 (레모네이드)를 기점으로 새롭게 전개되는 세계관을 담아 '특이점 발생-침입-감금-각성-해결'의 5개 섹션을 통해 각기 다른 콘셉트와 스토리를 선보였으며, 관객들이 무대 곳곳에 숨겨진 세계관의 단서를 따라 공연에 더욱 몰입할 수 있도록 연출했다고 소속사 측은 밝혔습니다.에스파는 앞선 콘서트처럼 이번 공연에도 각자의 개성과 음악적 역량을 담아낸 솔로 무대를 선보였고, 특히 도쿄돔 공연에서 선공개했던 카리나와 윈터의 'Serenade'(세레나데), 지젤과 닝닝의 'Lollipop'(롤리팝) 등의 유닛 무대도 선보였습니다.에스파는 "첫 고척돔 입성이자 오랜만에 서울에서 공연을 하게 되어 기쁘다.여러분 덕분에 이렇게 큰 공연장에서 할 수 있었다.앞으로도 자주 볼 수 있는 기회를 만들 테니까, 많이 기대해달라"고 소감을 전했습니다.에스파는 이번 고척돔 콘서트를 시작으로 북미와 남미, 유럽까지 총 25개 지역을 순회하는 네 번째 월드 투어를 진행합니다.