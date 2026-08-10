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부천 편의점서 업주 흉기로 찌른 30대 구속…직원·손님이 제압

유영규 기자
작성 2026.08.10 09:46 조회수
부천 편의점서 업주 흉기로 찌른 30대 구속…직원·손님이 제압
편의점에서 업주를 흉기로 찔러 살해하려 한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 부천 오정경찰서는 살인미수 혐의로 30대 A 씨를 구속했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 7일 오후 9시 27분 부천시 오정구 편의점에서 업주인 60대 여성 B 씨를 흉기로 찔러 살해하려 하고 편의점 직원에게 흉기를 휘둘러 위협한 혐의를 받고 있습니다.

B 씨는 어깨 등을 다쳐 병원에서 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 당시 편의점 직원과 손님에 의해 제압됐으며, 신고를 받은 경찰은 A 씨의 신병을 인수했습니다.

경찰은 A 씨와 B 씨가 평소 갈등이 있었던 것으로 보고 구체적인 범행 경위를 조사 중입니다.

경찰 관계자는 "추가 조사를 거쳐 A 씨를 조만간 구속 송치할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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