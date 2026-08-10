청년문화예술패스 10일부터 추가 발급…이번엔 도서 구입비도 포함

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▲ 청년문화예술패스

19~20세 청년에게 문화예술 향유 기회를 제공하는 청년문화예술패스가 오늘(10일)부터 추가로 발급됩니다.올해는 2006년생과 2007년생이 지원 대상으로, 이번 추가 발급에선 기존의 공연·전시·영화 관람비 지원뿐 아니라 도서 구입비까지 지원 분야로 포함됐습니다.앞서 상반기에는 26만 5천여 명이 패스를 발급받았고, 이용자 설문조사에서 89.2%가 '문화생활에 도움이 될 것'이라고 응답했습니다.추가 발급 신청은 오늘 (10일) 오전 10시부터 공식 누리집(youthculturepass.or.kr)에서 11월 30일까지 할 수 있습니다.신청 순서대로 발급되며, 신청자가 많을 경우 조기 마감될 수 있습니다.수도권 거주 청년에게 15만 원, 비수도권 거주 청년에게 20만 원이 지급됩니다.다만 상반기에 패스를 발급받고 7월 31일까지 한 번도 사용하지 않아 지원금이 전액 회수된 경우에는 추가 발급 대상에서 제외됩니다.지원금은 12월 31일까지 9개 협력 판매처에서 공연·전시·영화 예매와 도서 구매에 사용할 수 있습니다.공연·전시는 티켓링크·멜론티켓·예스24 티켓·놀티켓에서, 영화는 메가박스·CGV·롯데시네마에서, 도서는 서점온·예스24 도서에서 이용할 수 있습니다.명수현 문체부 문화정책관은 "청년문화예술패스는 청년들의 목소리로 계속 다듬어가는 제도"라며 "정책 수혜자인 청년과 현장의 의견을 지속적으로 수렴해 개선할 계획"이라고 말했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)