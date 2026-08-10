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빅뱅, 오는 19일 4년여 만에 신곡 발표…데뷔 20주년 기념

김경희 기자
작성 2026.08.10 09:37 조회수
빅뱅, 오는 19일 4년여 만에 신곡 발표…데뷔 20주년 기념
▲ 그룹 빅뱅

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년 기념일인 오는 19일 새 디지털 싱글 '빅'(BiiiG)을 발표합니다.

YG엔터테인먼트는 오늘 (10일) 새로운 싱글 발표 소식과 함께 공식 블로그를 통해 신곡 발매 포스터를 공개했습니다.

빅뱅이 팀으로 신곡을 내는 것은 지난 2022년 4월 '봄여름가을겨울' 이후 4년 4개월 만입니다.

YG측은 "'빅'은 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅의 현재를 가장 선명하게 보여주는 곡"이라며 "오랜 시간 자신들만의 음악 세계를 구축한 빅뱅이 보여줄 또 다른 음악적 스펙트럼을 기대해 달라"고 밝혔습니다.

빅뱅은 지난 2006년 8월 데뷔해 '거짓말', '마지막 인사', '하루하루', '판타스틱 베이비'(FANTASTIC BABY), '뱅뱅뱅' 등 많은 히트곡을 냈습니다.

멤버들은 직접 작곡과 프로듀싱에 참여해 힙합을 기반으로 한 음악적 역량을 뽐냈고, 화려한 패션으로도 큰 화제를 모았습니다.

빅뱅은 오는 21∼23일 고양종합운동장 주경기장에서 데뷔 20주년 기념 새 월드투어 'XX : 코스모스(COSMOS)'의 막을 올립니다.

이후 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아를 아우르는 전 세계 19개 도시에서 총 33회에 걸쳐 팬들을 만날 예정입니다.
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