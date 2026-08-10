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홍진호X김지유 출격 '런닝맨', 6주 연속 2049시청률 동시간대 예능 1위

SBS 뉴스
작성 2026.08.10 10:44 조회수
홍진호X김지유 출격 '런닝맨', 6주 연속 2049시청률 동시간대 예능 1위
'런닝맨'이 6주 연속 2049 시청률 동시간대 예능 1위를 달성하며 굳건한 저력을 입증했다.

지난 9일 방송된 SBS '런닝맨'은 타깃 지표인 '2049 시청률' 1.5%(닐슨코리아 수도권 가구 기준)를 기록, 최고 시청률 1.8%까지 치솟으며 동시간대 예능 1위 자리를 지켰다.

이날 방송은 종로 곳곳을 누비는 '종로마불' 레이스로 진행됐다. 오랜만에 게스트로 출격한 홍진호는 한층 달라진 비주얼과 여전한 '발음 이슈'로 시청자들에게 큰 웃음을 선사하며 명불허전의 활약을 펼쳤다.

첫 출연한 코미디언 김지유는 차기 '유라인'을 노리며 유재석을 밀착 마크해 현장을 웃음바다로 만들었다. 김지유는 "꿈을 이룬 것 같다"며 감격해하는가 하면, 유재석 옆에 있어야 분량이 나온다는 말을 듣고 부르지도 않은 유재석 옆으로 돌격해 "선배님 왜요?"라며 뻔뻔한 친화력을 선보였다. 단호하게 거절하는 유재석을 향해 김지유는 "좋은 말씀을 너무 많이 해주셔서 눈물 날 것 같다"고 너스레를 떨어 남다른 예능감을 입증했다.

한편, 이날 '종로마불' 레이스는 유재석 팀과 김종국 팀의 접전 끝에 김종국 팀의 승리로 끝이 났다.

물따귀, 고삼차 마시기, 물 양동이 등 3가지의 매운맛 벌칙이 기다리고 있는 가운데, 유재석은 러닝 볼 뽑기에서 3가지 벌칙에 모두 당첨되는 '독보적 꽝손'의 면모를 자랑하며 마지막까지 강력한 웃음을 안겼다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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