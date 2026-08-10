최민식, 천만 흥행 이후 선택은 '인턴'…한국의 로버트 드 니로 활약 예고

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배우 최민식이 영화 '파묘'의 천만 흥행 이후 할리우드 리메이크 영화 '인턴'으로 스크린에 컴백한다.'인턴'은 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 '선우'(한소희)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 '기호'(최민식)가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기.최민식은 자타 공식 한국을 대표하는 연기파 배우다. '해피 엔드', '취화선', '올드보이', '주먹이 운다'로 칸국제영화제와 깊은 인연을 맺으며 원조 '칸의 남자'로 불렸다. 또한 한국영화의 흥행 역사를 다시 쓴 '쉬리'부터 수많은 명대사 명장면을 남긴 '범죄와의 전쟁 : 나쁜놈들 전성시대', '신세계', 한국영화 역대 흥행 1위를 기록한 '명량'의 주역이기도 했다. 특히, 최근작인 '파묘'(2024)는 1,191만 관객을 동원하며 또 한 번의 천만 흥행을 기록했다.그런 그가 신작으로 '인턴'을 선택한 것에 시선이 쏠린다. 이 작품은 로버트 드니로와 앤 해서웨이가 주연을 맡아 국내에서 361만 명을 모은 동명 영화의 리메이크다. 최민식은 이 작품에서 로버트 드니로가 연기했던 노년의 인턴 역할을 맡았다.최민식이 연기한 '기호'는 패션 스타트업 우투투의 막내로 인생 2회차 출근에 나선 실버 인턴. 나이도, 경험도 많은 경력 37년 차 베테랑 '기호'는 정장 차림에 팔토시까지 두르고 특유의 성실함과 따뜻한 인간미로 낯선 디지털 문화와 자유분방한 회사 분위기에 적응하며 유쾌한 K-오피스 생존기를 펼친다.여기에 젊고 유능한 새내기 CEO '선우'(한소희)의 직속 인턴으로 배정되면서 세대도, 직급도 뛰어넘는 소통과 우정을 통해 관객들에게 진한 공감과 위로를 전할 예정이다.함께 호흡을 맞춘 한소희는 "따뜻하고, 인자하고, 귀엽기까지 하다"라고 밝히며 '기호'로 분한 최민식이 보여줄 매력에 기대감을 더하는 한편, 연출을 맡은 김도영 감독은 "최민식 배우는 완성형 천재다. 캐릭터를 해석하고 표현하는 능력이 그저 놀랍고 신기하다"라고 감탄해 독보적인 배우 최민식의 또 한번의 역대급 연기를 기대케 한다.실버 인턴으로 돌아온 대배우 최민식의 믿고 보는 활약은 9월 16일(수) 개봉하는 영화 '인턴'을 통해 확인할 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)