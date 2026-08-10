"모기마다 끌리는 사람 달라…체취·피부 미생물이 유인 요인"

▲ 모기 자료화면

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유달리 모기에 잘 물리는 사람이 있는 것처럼 보이지만 모든 모기에게 공통으로 매력적인 '모기 자석' 같은 사람은 없다는 연구 결과가 나왔습니다.미국 플로리다 국제대(FIU) 연구팀은 10일 과학 저널 i사이언스(iScience)에서 성인 119명을 대상으로 이집트숲모기(Aedes aegypti) 등 질병 매개 모기 3종이 어떤 사람에게 얼마나 끌리는지 조사하는 실험에서 이런 결론을 얻었다고 밝혔습니다.연구팀은 같은 사람이라도 모기 종에 따라 끌리는 정도가 다르고, 체취와 피부 미생물이 이런 차이와 연관된 것으로 나타났다며 이런 인간 냄새 성분을 찾아내면 새로운 모기 매개 질병 대응 전략을 개발할 수 있을 것이라고 말했습니다.실험에 사용된 모기는 이집트숲모기(Aedes aegypti), 흰줄숲모기(Aedes albopictus), 빨간집모기(Culex quinquefasciatus) 등 3종입니다.이집트숲모기와 흰줄숲모기는 뎅기·지카·황열을 일으키는 플라비바이러스를, 빨간집모기는 웨스트나일바이러스를 전파할 수 있습니다.모기는 이산화탄소(CO₂), 체취, 시각적 단서, 습도, 열 등 여러 감각 정보를 종합해 흡혈할 숙주를 찾는 것으로 알려져 있습니다.그러나 사람의 체취는 1천 종이 넘는 휘발성 유기화합물(VOCs)의 매우 다양한 조합으로 이루어져 있으며, 이 가운데 상당수는 아직 특성이 밝혀지지 않았다고 연구팀은 지적했습니다.연구팀은 플로리다주 마이애미에서 남성 61명과 여성 58명을 대상으로 낮에 흡혈하는 이집트숲모기와 흰줄숲모기, 밤에 흡혈하는 빨간집모기가 각각 어떤 사람에게 얼마나 끌리는지 측정했습니다.그 결과 세 모기 종 가운데 어느 한 종에서 유인도가 높은 사람은 있었지만, 세 종 모두에서 유인도가 높은 사람은 한 명도 없었습니다.이집트숲모기와 흰줄숲모기는 같은 사람에게 끌리는 경향이 어느 정도 비슷했지만, 그 정도는 약했습니다.반면 이집트숲모기와 빨간집모기, 흰줄숲모기와 빨간집모기 사이에는 사람별 유인도에 연관성이 거의 나타나지 않았습니다.연구팀은 이를 모기 종마다 선호하는 사람 집단이 다르다는 의미로 해석하고, 각 종이 사람을 찾을 때 서로 다른 화학적 단서를 이용할 가능성을 보여준다고 설명했습니다.피부에 사는 미생물은 땀과 피지 등의 성분을 변화시켜 휘발성 화합물을 만들고, 이 과정이 사람마다 다른 체취를 형성하는 데 관여합니다.실제로 119명의 피부 미생물군을 분석한 결과, 246개의 세균 분류군이 확인됐지만 모든 참가자에게 공통으로 존재한 것은 한 종뿐이었습니다.또 모기 종마다 유인도가 높은 사람과 낮은 사람은 서로 다른 세균 분류군을 많이 가진 것으로 나타났습니다.성별에 따른 차이는 이집트숲모기에서만 확인됐습니다.이집트숲모기의 유인율은 남성이 평균 91.5%, 여성이 87.4%로 남성이 4.1%포인트 높았습니다.연구팀은 다만 이 차이는 통계적으로 유의했지만, 남성의 어떤 냄새나 피부 미생물 특성이 이런 차이를 만드는지는 확인하지 못했다고 밝혔습니다.냄새 분석에서는 모기 종별 유인도와 연관된 후보 화합물도 일부 확인됐으며, 피부 미생물 중에서는 표피포도상구균(Staphylococcus epidermidis) 등이 세 모기 종 모두에서 유인도가 높은 참가자들에게 공통적으로 나타났습니다.논문 제1 저자인 케일리 마레로 박사과정 연구원은 이 연구는 여러 모기 종이 같은 사람들에게 어떻게 반응하는지를 직접 비교한 첫 연구라며, 단순히 사람마다 모기 유인도가 다른 현상을 확인하는 데 그치지 않고 모기 종마다 사람의 냄새를 다르게 감지할 가능성을 보여줬다는 데 의미가 있다고 말했습니다.(사진=iScience, Matthew DeGennaro et al.제공, 연합뉴스)